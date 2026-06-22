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Rezavá fasáda, tovární komín a duch starého Karlína. Projekt Konstanta jde do klíčové fáze

Developeři Caspyan položili základní kámen projektu Konstanta Karlín. Ze 44 bytů je prodaná víc než polovina, obyvatelé se nastěhují na jaře 2028.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Karlínblok architekti & projektanti

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Developerská společnost Caspyan položila základní kámen rezidenčního projektu Konstanta Karlín v Kollárově ulici v pražském Karlíně. Samotná stavební příprava projektu odstartovala už v září 2025. Polyfunkční dům nabídne 44 bytů v dispozicích od 1+kk po 3+kk a tři komerční prostory v přízemí. Součástí projektu je penthouse o ploše 351 metrů čtverečních s vlastním výtahem a terasou.

Prodej bytů běží souběžně se stavbou a podle developera má své majitele už 23 jednotek, tedy více než polovina nabídky. Hrubá stavba má být hotová v dubnu 2027, kolaudace je naplánovaná na prosinec téhož roku a první obyvatelé by se měli stěhovat na jaře 2028. Na projektu se podílí architektonické studio Karlínblok a spadá do portfolia fondu kvalifikovaných investorů Caspyan Fund SICAV.

Dům v klidném vnitrobloku má cortenovou (rezavou) fasádu, je u něj starý komín a odkazuje na průmyslovou minulost Karlína. Stanice metra B Křižíkova i tramvajová zastávka jsou pár minut chůze, Florenc a hlavní nádraží do deseti minut. „Posouváme se do hlavní fáze výstavby,“ uvedl Kamil Jankovský, který v Caspyanu zodpovídá za správu nemovitostního portfolia a je členem dozorčí rady fondu.

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