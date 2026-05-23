Řídí síť kaváren, co expanduje po Evropě, a rád chodí na masáže. Tak bokem rozjel vlastní studia
Jak jsou dohromady káva a masáže? V případě spoluzakladatele kaváranské sítě The Miners tak nějak přirozeně. Oboje ho fascinuje a v obojím i podniká.
Jméno Egora Kolpakova se pojí hlavně s kávou. Aby taky ne, jde totiž o jednoho ze zakladatelů kavárenské sítě The Miners, která se z jedné pobočky na náměstí Jiřího z Poděbrad ambiciózně rozpíná po Praze i dalších evropských metropolích. Kolpakov má tohle všechno na starosti coby CEO, má ale i čas na boční byznys. A to takový, který vás doslova pohladí. V Praze s dalším parťákem založil butikové masérské studio, a jelikož je i o něj zájem, nedávno přidali druhou pobočku.
„Já si totiž nedovedu představit, že bych bez pravidelných masáží fungoval,“ vysvětluje Kolpakov. A přidává tu asi nejprofláknutějšíí podnikatelskou motivaci ze všech – že v Praze nedokázal najít takovou službu, která by plně odpovídala jeho požadavkům. Jeho známý Roman Nikitin na tom byl podobně, a jelikož měli oba poměrně jasnou představu o tom, co by chtěli, i prostředky, které chtěli investovat do dalšího byznysu, rozhodli se rozjet vlastní studio. Jmenuje se Propaganda a jeho pobočky najdete na Jiřího z Poděbrad a v Karlíně.
„Bylo nám jasné, že musíme udělat něco offline, protože onlinu ani jeden z nás nerozumí,“ pokračuje ještě Kolpakov a jeho spoluzakladatel Roman Nikitin, který žije napůl mezi Prahou a Vídní, podniká v gastronomii a Kolpakovovi a jeho kavárenskému parťákovi Oldřichu Valtovi pomáhá i s vedením The Miners, dodává: „Taky jsme chtěli něco, co budeme oba využívat, abychom to dokázali posoudit. Pro mě je důležité být fanouškem toho, co prodáváte. Takže jsme došli k masážím.“
„Dobré jsou třeba masáže v Thajsku. Jenže ty, které jsou dostupné tady v Česku, nejsou ono,“ dodává Nikitin. S Kolpakovem tak masérské studio podle svého gusta rozjeli už na podzim v roce 2024, a to na místě, kde odstartoval i příběh The Miners. Tedy na rohu Slavíkovy ulice a náměstí Jiřího z Poděbrad, v suterénu pod kavárnou.
„Úplně původně jsme se jmenovali Naked, protože jsme chtěli být trochu provokativní, abychom zaujali. Ale záhy jsme došli k tomu, že to není nejšťastnější název,“ přiznává Kolpakov. Jelikož ale s Nikitinem chtějí – i na základě toho, že jim dvěma pravidelné pomáhají zvládat jejich pracovní tempo – přesvědčit své zákazníky, aby masáže zařadili do širší péče o svůj well-being, poměrně rychle se shodli na Propagandě. „Protože propagandu prostě děláme,“ říká Nikitin.
„Masérských studií je tady spousta. Od pouličních thajských masáží a míst, které fungují spíš jako masérské coworkingy a vy tam chodíte za svým masérem, ale musíte se přizpůsobovat jeho možnostem, po krásné hotelové wellnessy, kam se ale vyplatí vyrazit minimálně tak na půl dne. My chceme nabídnout něco mezi tím,“ popisuje Kolpakov.
Propaganda se proto profiluje jako butikové studio, které chce poskytovat stejný zážitek nehledě na to, na čím stole se ocitnete. „Jde nám o to, aby byli naši maséři vzájemně zastupitelní, a vy jste tak nechodili za někým konkrétním, ale prostě do Propagandy, kdy máte čas vy a ne váš masér. A taky chceme, abyste se u nás cítili jako ve wellnessu, ale zároveň to stihli během pauzy na oběd,“ říká Kolpakov.
S Nikitinem v tom hodně sázejí právě na karlínskou pobočku, která se rozjela v březnu v nově dokončené budově Block. Masérské studio v ní najdete hned vedle nedávno otevřené pekárny Tisse. A taky na ulici, kde už mimochodem jsou i dvě pobočky kaváren The Miners. „Na Vinohradech jsme v podzemí a nemáme vizibilitu z ulice, tady je to naopak. Jsme vidět na první pohled, studio má denní světlo, je vzdušné a daří se nám tu budovat atmosféru spíš jako v kavárně,“ míní Kolpakov.
Zážitek, který chtějí s Nikitinem nabídnout, začíná už po příchodu. Jakmile odevzdáte kabát, dostanete úvodní nealko drink, pantofle a k tomu k vyplnění dotazník pro specifikaci toho, jak si svou, předem objednanou masáž, detailně představujete. Ve formuláři zaškrtáte vše od toho, jakou vůni oleje chcete a s jakým tlakem vás mají maséři a masérky opečovávat, přes to, jak hlasitá má být hudba ve vašem boxu, či zda si přejete, aby na vás masér či masérka mluvili, až po výběr závěrečného nápoje.
Po masáži si pak můžete dát sprchu a než vyrazíte zpátky do světa venku, tak si taky klidu posedět v loungi s výhledem do tichého vnitrobloku. „Nedávno jsme se bavili o tom, kdy nám Propaganda začne vydělávat. Já ale byl zrovna po masáži, a tak jsem Egorovi řekl, že i když je to byznys, tak bych ho snad držel i bez výdělku,“ usmívá se Nikitin.
„Troufnu si říct, že už jsme oba docela zkušení a víme, co a jak, a tak nám řízení Propagandy nezabírá tolik času. A hlavně konečně máme místo, kde se rádi necháme namasírovat,“ říká Kolpakov. Jen pro svou potěchu ale Propagandu nedělá, i z ní by rádi vybudovali řetězec – ovšem prý ne tak velký, jako jsou The Miners. „Vidíme ji jako pražskou záležitost, o třech až pěti pobočkách. Žádné další konkrétní místo ale momentálně v jednání nemáme,“ uzavírá Kolpakov.