Karlín voní Francií. V jeho nejnovější pekárně se potkává máslové pečivo s řemeslnými chleby
Síť pražských pekáren Tisse má nový přírůstek – nová pobočka otevřela nedaleko Invalidovny a nabízí své osvědčené klasiky.
Zdá se, že v Karlíně je místo pro nové podniky vždycky. Nejnověji sem dorazila i Francií a Skandinávií inspirovaná pekárna Tisse Elizavety Timkiny a Ivana Basina, jejímiž vlajkovými produkty jsou croissanty, danishe a kvasový chleba. Přesně ty si tu můžete dát, přidat kávu z místní pražírny a posedět ve skrytém vnitrobloku.
Tisse Karlín
Adresa: Sokolovská 111
Typ podniku: pekárna s kavárnou
Otevírací doba: pondělí až pátek 7:30–19:00, sobota a neděle 8:30–10:00
Pro Tisse, jejíž název vznikl zkrácením slova patisserie, jde již o čtvrtou pobočku. Ostatní najdete v Nuslích, na Vinohradech a kousek od autobusového nádraží Na Knížecí. A všechny je stoprocentně poznáte, vedle loga je totiž spojuje i jednotný designový styl, který obnáší beton, surový kov, masivní dřevo a vhled do výroby a kuchyně, takže můžete sledovat pekaře při práci.
Jednotnou linku drží i nabídka – vedle laminovaného pečiva a chleba tak i v Karlíně vznikají brunche jako vejce, granola nebo sendviče. Káva pak pochází z vlastní pražírny. „Otevřením pobočky v Karlíně jsme docílili lepší dostupnosti našeho sortimentu téměř ze všech částí Prahy. Zároveň vnímáme, že Karlín je nesmírně rostoucí a rozvíjející se čtvrtí a toho jsme chtěli být součástí,“ říká Josef Musil, který má v Tisse na starosti business development.
Nová pobočka, jež je v krátké době dalším novým přírůstkem – ten předchozí se objevil na podzim na Smíchově –, se připravovala zhruba rok a zakladatelé od ní mají velká očekávání. „Nejnavštěvovanější je v současnosti naše pobočka na Vinohradech, kde je velkým lákadlem klidná zahrádka. Do budoucna ale věříme, že Karlín její výkon dorovná, případně ji i překoná,“ popisuje Musil s tím, že podle něj rozhodně nejde o poslední projekt, který z Tisse vzešel.
A i když je Karlín vyhlášená gastronomická lokalita, konkurence ostatních podniků se v nové pekárně nebojí. „Každý si jede svůj vlastní styl a nabízí něco svého, všichni to děláme s maximálním nasazením, a hosté si tak mohou vybrat,“ míní Musil. Pokud jste tedy ještě francouzské pečivo Elizavety Timkiny, která k jeho vytváření podle svých slov přistupuje se severskou precizností, neochutnali, máte další příležitost.