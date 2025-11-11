Řídil aplikace s miliony uživatelů po celém světě. Teď má novou misi: podpořit seznamování mladých
„Od hospod a restaurací se seznamování posouvá k doteď možná okrajovějším příležitostem,“ komentuje Milan Kovačič, jenž vede novou aplikaci Liiiv.
Podobně jako například na Tinderu v ní swajpujete doleva a doprava, nevybíráte si ale partnery na randíčka, ale eventy, koncerty, brunche, výstavy, workshopy… To vše ve vašem městě a na základě personalizovaných preferencí. Nová aplikace Liiiv již několik měsíců funguje v Praze a cíle si neklade malé – jakožto sociální platforma pro objevování a rezervace chce změnit způsob, jak se seznamují a tráví čas zástupci nejmladších generací.
Aby Liiiv těchto cílů naplnil, povolal do mise Milana Kovačiče, který se stal letos jeho ředitelem. Zkušenosti má ze souvisejícího oboru, poslední tři roky totiž stál v čele seznamek pod hlavičkou Cosmic Latte, společnosti spadající pod české vývojáře STRV. Lesbická Zoe nebo homosexuální Surge přitom patří mezi globálně nejpoužívanější aplikace svého zaměření a pod Kovačičovým vedením narostly na více než pětadvacet milionů stažení.
„Nejen Gen Z prochází zásadní proměnou v tom, jak se její příslušníci stýkají s ostatními lidmi, což dokazuje i rostoucí epidemie osamělosti na Západě. Jedná se o strukturální problém, který vyžaduje odvážné řešení,“ popisuje Kovačič, jenž se dlouhodobě věnuje i podpoře sexuálních menšin.
Jak Kovačič pokračuje, data z celého světa mají dokazovat, že tradiční způsoby socializování se u mladších generací mění. „Od tradičních hospod a restaurací se trend posouvá směrem k doteď možná okrajovějším záležitostem, jako je sport nebo společné aktivity,“ popisuje. To se projevuje i tím, že mladí kvůli frustraci z klasických online seznamek zkouší gaming, sociální sítě či třeba sportovní Stravu.
„To vše představuje velkou příležitost na trhu, protože podpora nových způsobů socializace bude vyžadovat nové nástroje s vysokou mírou personalizace,“ věří Kovačič, který chce nové možnosti využít právě přes Liiiv. Aplikace reaguje na probíhající změny a více se zaměřuje na pečlivě vybrané a smysluplné zážitky.
V praxi funguje jako tržiště, které propojuje uživatele, místa a tvůrce, a to prostřednictvím personalizovaného vyhledávání a jednoduché rezervace. „Lidé nechtějí jen najít partnera, chtějí někam patřit. Liiiv umožňuje toto propojení v reálném životě, bez tlaku a nadměrného plánování. Nejde jen o to najít, co dělat, ale o to, dělat to společně,“ vysvětluje Kovačič.
Uživatelé tak dostávají personalizovaná doporučení na akce, místa či zážitky, zatímco provozovatelé prostor zaplňují místa a oslovují zacílené publikum. Tvůrci mohou pořádat zážitky a rozšiřovat své komunity. Například když se dvojice kamarádů spojí, aby do lokální kavárny zašla na hodinu jógy – lidé najdou aktivitu, kavárna získá přístup návštěvníků a díky externímu odborníkovi jim dokáže nabídnout zajímavý program.
Aplikace má aktuálně přes deset tisíc stažení a kolem dvou tisíc aktivních měsíčních uživatelů. Co se týče zapojených provozoven, Liiiv spolupracuje například se Zátiší Group, Gastro Group nebo například Burza #4 v pražské Holešovické tržnici. Zatím však funguje jen v Praze.
Plány má ovšem mnohem větší, po otestování základního modelu v Česku chystá expanzi do Španělska, Itálie a Velké Británie, výhledově pak i do dalších zemí v Evropě. Samotná firma přitom vydělává na zprostředkování rezervací, prémiových eventů a předplatném tvůrců.