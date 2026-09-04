Risk, který se vyplatil. Startup loni odmítl 10 miliard od Nvidie, teď od ní inkasuje skoro 30krát tolik
Ještě nedávno Hugging Face odmítl od Nvidie investici 500 milionů dolarů. Během léta ji ale sám oslovil s nabídkou na dohodu.
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Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o další velkou transakci v technologickém světě, kde obří částky létají vzduchem celkem běžně. Při bližším pohledu je to ale podstatný okamžik pro celou budoucnost umělé inteligence. Americký gigant Nvidia kupuje za 12,9 miliardy dolarů (přibližně 268 miliard korun) startup Hugging Face, do kterého už loni chtěl investovat. Získává tím tak přímou kontrolu nad místem, kde vývojáři z celého světa tvoří a sdílejí AI modely.
Pro Nvidii to může být nejdůležitější strategický tah za dlouhou dobu. Firma sice pohání dnešní AI revoluci svými grafickými čipy a v posledním čtvrtletí zaznamenala čistý zisk téměř 60 miliard dolarů, jenže její největší zákazníci jako Meta, Microsoft či OpenAI postupně pracují na vývoji vlastního hardwaru. Aby si Nvidia udržela dominantní postavení a nespoléhala jen na prodej čipů, rozhodla se zapojit i do softwarového ekosystému.
O co jde? Hugging Face vznikl v roce 2016 jako poměrně nenápadná mobilní aplikace s chatbotem pro teenagery. Postupně se však proměnil v obří otevřenou knihovnu a nezávislé tržiště. Dnes platformu využívá přes 18 milionů tvůrců a výzkumníků, kteří zde sdílejí více než tři miliony volně přístupných AI modelů a půl milionu datových sad. V branži se tak z Hugging Face stal jakýsi ekvivalent obchodu App Store nebo vývojářského portálu GitHub.
Částka 12,9 miliardy dolarů vyvolala řadu otázek. Hugging Face totiž dosahuje ročních tržeb kolem 150 milionů dolarů, což znamená, že Nvidia platí zhruba 86násobek jeho ročních příjmů. Při svém posledním investičním kole v roce 2023 byl pak startup oceněn na 4,5 miliardy dolarů. Nvidia ale nekupuje primárně stávající tržby. Kupuje si přímý vhled do toho, jaké modely vývojáři stahují, jaké získávají na popularitě a jaké nástroje mají potenciál stát se novým standardem.
Zajímavý je nicméně pohled do zákulisí. Spoluzakladatel a výkonný ředitel Hugging Face Clément Delangue potvrdil, že to byl on, kdo během léta sám oslovil Jensena Huanga.
Impulzem byl prý i nedávný bezpečnostní incident, kdy testovací AI agenti výzkumné laboratoře OpenAI nechtěně napadli infrastrukturu Hugging Face. Pro další rozvoj a zabezpečení tak firma chtěla větší měřítko a výpočetní zázemí, které dokáže poskytnout právě Nvidia. A ta toho beze zbytku využila.
O to pikantnější situace je, když připomeneme, že ještě před pár měsíci dala firma Nvidii košem. Když v závěru loňského roku přišla nabídka od Nvidie na investici ve výši 500 milionů dolarů, přišlo odmítnutí. Důvodem byla snaha udržet si nezávislost a zabránit tomu, aby si někdo koupil nepřímý vliv na směřování celého oboru. Jenže, jak bylo zmíněno, po prudkém technologickém posunu v tomto roce a bezpečnostních rizicích Hugging Face usoudil, že v boji o budoucnost AI bude bezpečnější stát po boku Nvidie.
Akvizice však okamžitě vyvolala obavy v komunitě open-source vývojářů. Hugging Face dosud fungoval jako neutrální půda. Vznikl tak strach, zda nová matka nezačne zvýhodňovat vlastní hardware. Obě strany se proto snaží situaci uklidnit. Jensen Huang zdůraznil, že Hugging Face zůstane otevřenou platformou pro celý AI ekosystém a vývojáři nebudou nuceni využívat výhradně infrastrukturu Nvidie.