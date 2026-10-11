Rodiče z něj chtěli mít doktora nebo právníka. Česko-vietnamský DJ dnes bere za vystoupení stovky tisíc
DCR Milda se narodil v Klatovech a v zahraničí začínal rozvozem jídla. Dnes ho na Instagramu sleduje 440 tisíc lidí a hraje na třech kontinentech.
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Škola, dobré známky a pak práva nebo medicína. Taková očekávání má podle něj řada rodičů dětí z vietnamských rodin, které vyrostly v Česku. Sami totiž mnohdy začínali u stánků nebo ve večerkách. Podobně to měl DCR Milda, kterému doma říkají Hiep. Vysvětlit mámě a tátovi, že chce dělat něco jiného, třeba hrát v klubech, nebylo úplně jednoduché. Ale povedlo se.
Narodil se v Klatovech vietnamským rodičům a dnes ve věku 27 let vede v Torontu vlastní hudební label More Sauce Music. „Moji rodiče chtěli mít doma právníka nebo doktora, což se jim nesplnilo. Protože já jsem vždycky chtěl být spíš v tom kreativním světě,“ vysvětluje DJ a producent DCR Milda v podcastu Viet Cast.
Na Instagramu ho sleduje přes 440 tisíc lidí, na YouTube má přes 300 tisíc odběratelů. Většinu roku tráví na turné po Asii, hrál například v Indii, Singapuru, Vietnamu nebo ve Francii. A vystupoval i v pražské O2 areně.
Rodiče do Česka přišli už jako mladí a otevřeli si tu večerky. „Do mých pěti let jsem rodiče skoro nevídal, protože ráno mě dali k tetě a vyzvedli si mě nejdřív v pět hodin odpoledne a mezitím pracovali,“ vzpomíná. Pak ho poslali do Vietnamu, aby se naučil rodný jazyk. Zpátky se vrátil až v deseti letech a pro změnu mu dělala problém čeština. Přes týden proto bydlel u české rodiny, která mu s ní pomáhala, a o víkendech jezdil za rodiči.
Cítil ale, že nikam tak docela nezapadá. V Česku to jako vietnamské dítě neměl lehké, ve Vietnamu byl zase kluk z Česka. Z dětství si ale odnesl i jednu důležitou věc. „Když jsem viděl, jak sem moji rodiče přiletěli ve dvaceti letech a fakt museli dřít, abychom já a brácha mohli mít takový život, jaký máme teď, a abychom měli na vzdělání, tak jsem pochopil, že nic není zadarmo,“ vysvětloval na veřejném natáčení s moderátorkou Thuy Duong.
Ahoj, moje jméno je DCR Milda, jsem nejlepší DJ z České republiky, říkal jsem. A nikdo nevěděl, kde je Česko.
Už jako náctiletý věděl, že chce stát na pódiu. „Zkoušel jsem žonglování, zkoušel jsem tancování, ale nikdy jsem nevěděl, jaký směr je ten pravý,“ popisuje. Nakonec zvítězil tanec, konkrétně hip-hop freestyle. Jezdil po tanečních battlech a v roce 2015 se s tanečním partnerem objevil i v soutěži Česko Slovensko má talent, kde skončili v top desítce.
Přes tanec se dostal k hudbě, učil se mixovat hlavně proto, aby lépe rozuměl melodiím, na které tančil. Bavilo ho to ale čím dál tím víc. Z tanečních začátků si nakonec odnesl i jméno. DCR je zkratka ze slova dancer, protože chtěl hrát hlavně pro tanečníky. Milda vzniklo z Miloše, jak ho táta, který nemluví česky, nechal zapsat v porodnici. Mimochodem mladší bratr zase dostal jméno Milan.
Když ho později rodiče vzali do Vietnamu s tím, že by se tam celá rodina mohla časem usadit a on by jako nejstarší syn převzal rodinný byznys, odmítl. „Ne že bych byl nevděčnej, ale já si to chtěl všechno vybudovat sám,“ říká. Taneční kariéra ale taky dostala na čas stopku. Překazilo ji zranění, které si způsobil ve Vietnamu při nehodě na motorce. Poranil si koleno a lékaři ho varovali, že by si dalším tancem mohl způsobit trvalé následky.
O to víc se rozhodl pustit právě do tvorby hudby. První placené hraní mu domluvil kamarád. „Dostal jsem 200 korun za devět hodin hraní,“ vzpomíná. V sedmnácti už hrál v klubu v Brně, po tři roky každý pátek a sobotu, deset hodin v kuse.
Mezitím studoval na mezinárodní střední škole, kde se v posledním ročníku jezdilo na výměnné pobyty. Na výběr byla Anglie, Kanada, USA nebo Austrálie. Spojené státy mu přišly příliš divoké, Austrálie zase moc daleko, Anglie moc blízko – chtěl odjet dost daleko na to, aby se nemohl jen tak vrátit a musel se postavit na vlastní nohy. A tak nejlépe z toho všeho vyšla Kanada.
Odletěl tam v roce 2018 a střední školu dokončil v Ontariu. Mělo to být jen na rok, pak se měl vrátit a jít na vysokou do Vietnamu. Milda ale rodičům navrhl sázku: když ho vezmou na hudební vysokou v Kanadě, zůstane a půjde do toho naplno. „Když se nedostanu, tak na to prostě nemám a hraní zůstane jen koníčkem,“ popisuje. Máma jeho plán ale nebrala příliš vážně.
Vzali ho nakonec na Harris Institute, na obor hudební produkce a hudebního byznysu a on se rozhodl přestěhovat do Toronta nastálo. Aby vyžil, rozvážel jídlo na kole a prodával permanentky v posilovně. Rodičům ale nepřiznal, jak na tom doopravdy je, ani to, že na začátku přišel o peníze na nájem. Kromě chození do školy obcházel i kluby a bary s vytištěným životopisem. „Ahoj, moje jméno je DCR Milda, jsem nejlepší DJ z České republiky, říkal jsem. A nikdo nevěděl, kde je Česko,“ směje se.
Zlom přišel až díky Instagramu. Milda napsal torontskému promotérovi, který pořádal party, a ten mu nabídl, ať v pondělí večer zahraje úvodní set před jeho DJkou. Ještě tu noc mu promotér s majitelem klubu nabídli, ať od dalšího týdne hraje pondělky sám. Stala se z toho nakonec pravidelná akce a začaly si ho zvát i další kluby. Podle svých slov pak během zhruba tří let hrál pro rappery jako Don Toliver nebo French Montana.
Virální moment přijde a zase odejde. Aby ti kariéra vydržela, potřebuješ hlavně pevný základ.
A pak mu pomohl Instagram. Milda nahrál na síť krátký klip z jedné torontské akce, video se rychle rozšířilo a přineslo mu tisíce sledujících během jediného dne. Sám ale virálním videím moc nevěří. „Virální nebo trendový moment přijde a zase odejde. Aby ti kariéra vydržela, potřebuješ hlavně pevný základ,“ říká.
Nicméně tehdy se mu otevřely koncerty v zahraničí a od té doby je téměř nepřetržitě na turné. DCR Milda hraje takzvaný open format, tedy nedrží se jednoho žánru. Základem jeho setů je house, do kterého míchá afrobeats, brazilský funk nebo latinskoamerické rytmy. Víc než konkrétní žánr ho ale zajímá, co funguje na parketu. „Moje hudba je energie. Dokážu přečíst publikum během tří písniček,“ řekl magazínu View the Vibe. Kromě hraní i sám skládá. V roce 2024 vydal první singl Put Down Your Weapon, ve kterém použil vietnamské melodie, a nově singl Sour.
Kolik si DJ jeho formátu vydělá, záleží podle něj hlavně na tom, kde hraje. Největším trhem je pro něj Asie, kde si vydělá i více než 20 tisíc dolarů (přes 430 tisíc korun) za jednu show, v Evropě je to pak méně. Z toho ale platí tři manažery a na cestách to bývá včetně něj šesti- až osmičlenný tým.
Nejvíc si podle svých slov cení toho, že se přestal stydět za to, odkud je. Jako dítě ho mrzelo, že rodiče mají večerky, v Kanadě se ho zase ptali, co je to za Asiata s ruským přízvukem. Zlom přišel, když se po letech vrátil do Vietnamu a poprvé měl pocit, že někam patří. „Teď můžu pyšně říct, že jsem Vietnamec, ale jsem taky Čech,“ dodává. Na akcích proto nosí českou i vietnamskou vlajku a v logu labelu More Sauce má místo písmene r české ř.