Rohlík by mohl jít na burzu jen v Praze. Čeští investoři mají dost kapitálu, říká Tomáš Čupr
Online supermarket Rohlík se dostal do provozního zisku a vybírá poradce pro primární úpis akcií. Dřív se mluvilo o Frankfurtu či Londýně.
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Online supermarket Rohlík by mohl vstoupit na burzu jen v Praze. Pražskou burzu dosud zvažoval pro takzvaný duální úpis, tedy souběžně s dalším trhem. Teď by podle zakladatele a šéfa Rohlik Group Tomáše Čupra mohla být pro primární veřejnou nabídku akcií (IPO) „klidně jediným trhem“, řekl agentuře Bloomberg. Důvodem je podle něj poptávka tuzemských drobných i institucionálních investorů, kteří mají dost kapitálu. Ke vstupu na burzu se ale zatím nezavázal.
Firma prý vybírá poradce a zvažuje různá místa pro úpis. Dříve se v souvislosti s Rohlíkem mluvilo o Frankfurtu, Amsterdamu nebo Londýně a o úpisu už v příštím roce. Sám Čupr před dvěma lety v podcastu Money Maker naznačoval, že by to mohl být Frankfurt, loni jako možný termín zmiňoval rok 2027. Rohlík, který Čupr založil v roce 2014, se v roce 2021 stal prvním českým jednorožcem, tedy startupem s hodnotou přes miliardu dolarů.
Za fiskální rok končící letošním dubnem skupina podle květnových výsledků vyrostla o 35 procent na obrat 1,45 miliardy eur (35 miliard korun) a její upravená EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy) se dostala do plusu. Čupr čeká, že kladná čísla vydrží. Rohlík podle něj díky automatizaci méně než tradiční obchodníci doplácí na rostoucí mzdy a ceny energií. Vedle Česka působí v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku, zvažuje vstup do Polska a chce se pustit i do robotiky.