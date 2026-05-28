Můžeme uzavřít kapitolu, že nikdy nevyděláme, hlásí Čupr. Rohlík loni dosáhl zisku a utržil 35 miliard
Online supermarket Rohlík loni ve čtvrtém kvartále dosáhl zisku, vůbec poprvé na celoskupinové úrovni. Zajistil si také nové financování.
Pětadvacet milionů objednávek ročně v pěti zemích. Skupina online supermarketů Rohlík dále pokračuje v růstu, a podle předběžných výsledků, které ve čtvrtek představila novinářům, se vůbec poprvé na celoskupinové úrovni dostala do kladných čísel. „Je to pro nás zásadní milník,“ komentuje zakladatel a šéf Tomáš Čupr. Kromě toho pak Rohlík, respektive jeho dceřina firma Veloq, získal nové financování v řádu desítek milionů eur.
Za uplynulý fiskální rok, který u Rohlíku proběhl od loňského května do letošního dubna, skupina vyrostla o dalších 35 procent na celkový obrat 1,45 miliardy eur, v přepočtu 35 miliard korun. Ve stejném předchozím období skupina online supermarketů v tržbách poprvé překonala magickou hranici jedné miliardy eur, v přepočtu konkrétně 27 miliard korun, rok předtím činily tržby přes 20 miliard korun.
Čupr přitom vyzvedl fakt, že Rohlík během posledních pěti let dokázal vyrůst několikanásobně – v roce 2020 totiž dosáhl jen obratu 6,9 miliardy korun. „Tehdy byl zavřený svět, a zatímco po skončení pandemie se některým online hráčům nedařilo, Rohlík prokázal svou odolnost a schopnost růst,“ popisuje.
Kromě samotného růstu přitom vůbec poprvé Rohlik vykázal pozitivní zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) na celoskupinové úrovni, a to v posledním kvartálu loňského roku ve výši kolem pěti milionů eur, asi 120 milionů korun. „Jsme opravdu jediný ziskový online supermarket v Evropě,“ hlásí Čupr.
Černá čísla firma plánuje vykazovat i v aktuálním fiskálním roce, kdy by se měla ziskovost pohybovat již v řádu desítek milionů eur. Ziskovosti měl totiž Rohlík dosáhnout na úrovni jednotkové ekonomiky, což znamená, že s rostoucím objemem nákupů postupně navyšuje i černá čísla.
„Můžeme uzavřít kapitolu, kdy lidé říkali, že Rohlík nikdy nevydělá a je to letadlo,“ usmívá se Čupr, jenž doplňuje, že Rohlík od začátků stavěl jako venture projekt, který hlavně v úvodních letech vyžaduje značné investice do růstu a expanze. „Dokázali jsme potvrdit to, co jsem opakoval posledních deset let. V první dekádě hodně zainvestujeme, ve druhé dekádě sbíráme plody a ovoce,“ doplňuje. Od investorů si Rohlík v průběhu let dokázal zajistit financování dohromady ve výši téměř 18 miliard korun.
Na domácí půdě přitom Rohlík v posledním roce v obratu vyrostl na 21,7 miliardy korun. Zpracoval 13 milionů objednávek a aktuálně u něj má nakupovat 700 tisíc aktivních zákazníků. „Ty počítáme jako domácnosti, ne jednotlivce. Což v přepočtu znamená, že s námi nakupuje přes dvacet procent Čechů,“ říká Olin Novák, výkonný ředitel Rohlik Group.
Původem český online supermarket dnes vedle domácího trhu funguje také v Maďarsku (Kifli), Rakousku (Gurkerl), Německu (Knuspr) a Rumunsku (Sezamo). Česko pro něj dělá asi polovinu obratu, německy mluvící země pak zhruba třicet procent a zbylých dvacet procent Maďarsko s Rumunskem. „Podíl zahraničí se postupně navyšuje, zejména Německo má v tomto ohledu mnohem větší potenciál,“ doplňuje Čupr.
Samotný Čupr, jenž koncem roku rozběhl například i nový AI startup a od investorů rovnou získal 340 milionů, loni také technologickou platformu, na které běží Rohlík, odčlenil do nově vzniklé dceřiné firmy Veloq. Tu nabízí i dalším maloobchodním hráčům na trhu online prodeje potravin. Ve Veloqu se mimo jiné řeší skladový fulfillment, poslední míle včetně plánování směn kurýrů a tras.
Právě Veloq teď získal finanční injekci od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 30 milionů eur, přibližně 730 milionů korun. Podle Čupra ji sice Rohlík vzhledem k provoznímu zisku nutně nepotřebuje, získané prostředky ale pomohou urychlit vývojové projekty a také exportovat české duševní vlastnictví do zahraničí. Firma se má blížit i k oznámení prvních spoluprací s prodejci potravin, a to zejména na americkém trhu.
V dalším výhledu se Rohlík plánuje soustředit na expanzi zejména v rámci německého trhu, kde kromě přemýšlení o otevření dodávek v rámci nových měst například v Mnichově již naráží na kapacity svého skladu a zvyšuje výstavbu druhého. „Může to být lepší investice, než stavět nový sklad v novém městě, kde zároveň ještě lidi musíme naučit nakupovat potraviny online,“ doplňuje Čupr.
Ten zároveň potvrdil, že Rohlík by jednou mohl vstoupit na některou z akciových burz. Dříve mluvil o roce 2027, aktuálně ale potenciální plány blíže nekomentoval. „Můžeme k tomu směřovat, je to jedna z možností. Interně firmu děláme robustnější, abychom byli připraveni, kdybychom se rozhodli pro tuto cestu,“ dodal Čupr.