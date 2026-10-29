Rovnátka mu místo úsměvu přinesla roky trápení. Tak založil vlastní kliniku, která teď míří do Evropy
Adam Pavelka má dvě pobočky zubní kliniky a vyvíjí software, který pacientům připomíná důležité kroky při nošení rovnátek.
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Tři roky nosil rovnátka, na kontroly chodil každých čtrnáct dní a za léčbu zaplatil zhruba čtvrt milionu korun. Jenže zamýšleného výsledku se nepodařilo dosáhnout. „Od přírody jsem měl malé zuby. Na ortodontické klinice mi navrhli roztáhnout chrup, aby do vzniklých mezer mohli vložit implantáty. Nakonec se ukázalo, že to nepůjde. Ordinace se ani neomluvila, natož aby mi vrátila peníze,“ vzpomíná Adam Pavelka. Případ dál neřešil. Místo toho si do diáře poznamenal podnikatelský záměr: založit vlastní zubní kliniku.
Pavelka začínal ve svých devatenácti letech jako finanční poradce, později se pustil do technologií na úsporu energií, které dodával i velkým firmám jako Škoda Auto či ČEZ. Poté otevřel prodejnu s čínským oblečením a poprvé se dostal do přímého kontaktu s koncovými zákazníky. „Právě tam jsem si uvědomil, jak důležité je s nimi pracovat,“ říká. Hned vedle totiž fungoval obchod, který měl podle něj horší servis i průměrné zboží, přesto se v něm dveře netrhly. Pochopil tak, že něco jiného je přesvědčovat lidi, aby zatoužili po novince, a něco jiného jim nabízet službu, kterou sami hledají.
Poučen z předchozích zkušeností se s kamarády rozhodl prodávat elektronické cigarety. „My sami jsme nekuřáci. Elektronické cigarety ale vnímáte jako vhodnější alternativu pro kuřáky, kteří s tím nedokážou přestat,“ míní. Síť Smoke Different se stala jeho prvním větším podnikatelským počinem – dnes má 17 prodejen a stánků po celém Česku a roční obrat kolem 150 milionů korun. „Nyní pro ni ovšem hledáme kupce, zájemců je několik,“ říká Pavelka.
K dalšímu podnikání ho přivedla kočka. Jednou v sobotu večer seděl s manželkou v obýváku, když zvíře vyskočilo na stůl, shodilo telefon a rozbilo ho. Manželé záhy zjistili, že sehnat o víkendu rychlou opravu není snadné. Kolem roku 2014 totiž expresních servisů příliš nebylo. Pavelka proto založil vlastní, iLoveServis, který se během několika let rozrostl na deset poboček. V roce 2022 ho prodal za několik desítek milionů korun.
A teď chce změnit způsob, jakým lidé vnímají návštěvu zubní kliniky. Buduje značku Miles, k jejímuž vzniku ho přivedla zmíněná zkušenost s malými zuby. „Je to dentální wellness. Klient se tu nemá cítit jako v ordinaci, kam přišel jen na zákrok. Může poslouchat hudbu, využít aromaterapii nebo si pustit Netflix. Personál mu navíc musí předem říct, co se chystá dělat, aby přesně věděl, co se děje. Chceme zmírnit stres, který lidé v ordinacích často zažívají,“ tvrdí Pavelka.
Kvíz
Kvíz
Co víte o zubech?
1 / 10
Jak často by si měl člověk čistit zuby?
Jak dlouho by si měl člověk čistit zuby?
Jak často by si měl člověk měnit kartáček?
Co by měl člověk používat kromě kartáčku a pasty?
Pod jakým úhlem by se měl kartáček držet při čistění zubů?
Jaké jsou části kartáčku?
Jak se odborně říká zánětu dásní?
Kolik má dospělý člověk zubů?
Jaké jsou latinské názvy stoličky, třenového zubu, špičáku a řezáku?
Kolik procent světové populace má v ústech zubní kaz?
Výsledky kvízu
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Za dva roky si Miles podle zakladatele získal asi šest tisíc klientů a loni dosáhl obratu v řádu desítek milionů korun. „Letos jsme k pobočce na Smíchově přidali novou na Národní. Příští rok bychom se tak mohli dostat na tržby kolem 250 milionů korun,“ věří Pavelka. Příležitost k dalšímu růstu vidí v nedostatku ortodontistů v Česku i rostoucím zájmu o rovnání zubů ze zdravotních a estetických důvodů. „Očekávání klientů se v posledních letech změnila, ale některé ordinace na to reagují pomalu,“ doplňuje.
Miles dnes zaměstnává 35 lidí, včetně čtyř lékařů, a vedle rozšiřování sítě vyvíjí vlastní software. Ve spolupráci s digitální agenturou Cleevio vznikla platforma využívající AI technologie, která klienty provází celou léčbou od první konzultace až po závěrečné zákroky. „Systém automaticky posílá instrukční videa a upozornění přes WhatsApp, čímž hlídá správné nošení snímacích rovnátek a omezuje chybovost člověka. Lidé po konzultaci často většinu informací zapomenou, protože se musí věnovat rodině, dětem a práci,“ vysvětluje Pavelka.
Cílem přitom podle něj není nahradit lékaře umělou inteligencí. „Jejich odborná role zůstává zásadní při diagnostice, plánování léčby a vyhodnocování výsledků. Technologie ale mohou převzít část administrativy, koordinace i rutinní komunikace. A zdravotnickému personálu tak uvolnit čas na činnosti, při kterých přináší klientovi největší hodnotu,“ říká Pavelka.
Vedle softwaru sází také na vlastní značku neviditelných rovnátek, která si nechává vyrábět v Německu. Získal zároveň distribuční práva na technologii americké společnosti OrthoFX slibující kratší dobu nošení. „Běžná rovnátka musíte mít nasazená alespoň 22 hodin denně – když je sundáte dřív, než se zuby ustálí v nové poloze, mají tendenci vracet se zpátky. Speciální polymerová fólie naproti tomu vyvíjí stálý tlak, takže ji stačí nosit 12 hodin denně, třeba přes noc,“ dodává.
Dubaj nabízí příležitosti podobně jako Amerika v 60. a 70. letech.
Dalším krokem má být expanze. V Česku chce Pavelka nejprve otevřít pobočky v Brně a Ostravě, později by rád zamířil i do ostatních krajských měst a do zahraničí. „Dlouhodobě nás láká francouzská Nice, kde už připravujeme franšízový projekt. Zájem máme také o Německo, Rakousko a Švýcarsko, kam bychom mohli vstoupit převzetím existujících klinik,“ plánuje. Miles pak hodlá část systémů, komunikace, administrativy a organizace péče řídit centrálně z Česka.
S tím souvisí jednání s investory. Pavelka teď hledá partnera, který přinese nejen kapitál, ale též zkušenosti s vedením větších zdravotnických skupin, ekonomickým řízením i expanzí. V závislosti na dohodě by si mohl ponechat méně než polovinu firmy. „Pro růst může být důležitější zázemí silného partnera. Na většinovém podílu za každou cenu netrvám,“ připouští.
Sám totiž možná brzy zamíří s rodinou do Dubaje, kde už nějakou dobu žil. Na jedné z tamních pláží dokonce otevřel stánek s trdelníky. „Byl to hlavně splněný sen manželky, ne velký podnikatelský záměr,“ vzpomíná. Nyní ve městě dokončuje interaktivní herní zónu s dotykovými panely a světelnými efekty. „Pracujeme na ní s francouzským partnerem, se kterým máme muzeum iluzí v Nantes. Příští rok bychom rádi zamířili i do dalších evropských měst.“
Aby mohl trávit víc času v zahraničí, staví v Milesu tým, který zvládne kliniku řídit i bez jeho každodenní přítomnosti v Česku. „Dubaj nabízí příležitosti podobně jako Amerika v 60. a 70. letech. Potkáváte tam zajímavé podnikatele a i náhodné setkání může vést ke spolupráci. Už jsem složil zálohu na jednu tamní nemovitost,“ uzavírá s úsměvem.