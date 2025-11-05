Zakladatelé agentury Cleevio hlásí comeback. AI je největší příležitost za 23 let v online byznysu, říkají
Digitální agentura přeskakuje na holdingovou strukturu, dochází také k přeskupení podílů mezi jejími majiteli.
„Umělá inteligence je největší byznysová příležitost za posledních třiadvacet let, co jsme v online byznysu. Vracíme se, abychom ji využili na maximum,“ hlásí Lukáš Stibor, jenž spoluzakládal agenturu Cleevio a později se z jejího řízení stáhl. Firma teď přechází na holdingovou strukturu a do čela nově vzniklé Cleevio Group se kromě Stibora vrací také Jan Částek. Mezi vlastníky již naopak nefiguruje nedávný ředitel firmy.
„Našim cílem je využít naše know-how v digitalizaci velkých firem a hands-on zkušenosti z budování startupů k úspěšné AI transformaci Cleevia i byznysů našich klientů,“ pokračuje Stibor, který holding Cleevio Group řídí z pozice CEO. Jak uvedl pro CzechCrunch, v rámci změn vykoupil Davida Bezděku, který firmu vedl posledních deset let a vlastnil desetiprocentní podíl.
Stibor tak aktuálně drží 41,5 procenta firmy, 27 procent náleží Janu Částkovi a zbylých 31,5 procenta má další se zakladatelů Miroslav Chmelka. „Zároveň jsme s kluky uzavřeli deal, že když tento a příští rok splním cíle, můžu postupně za předem definovanou cenu kupovat další procenta a mít tak majoritu,“ doplňuje Stibor. Ten původně Cleevio vedl jako ředitel, z této pozice odešel před osmi lety a věnoval se projektům Angee nebo Gamee. To nedávno změnilo majitele a míří na newyorskou burzu.
Do agentury se Stibor částečně vrátil v roce 2020, aby jí pomohl s obchodními aktivitami, u toho ale pořád pracoval i na dalších více či méně úspěšných projektech. V posledních letech Cleevio totiž procházelo větší krizí, během níž muselo propouštět a přeorganizovat své fungování.
Aktuálně se do Cleevio Group Stibor vrací naplno, podobně jako Jan Částek. Ten pro CzechCrunch nedávno popsal, že podle něj končí jedna éra a kód přestává mít hodnotu, což znamená, že IT trh čeká největší otřes za posledních patnáct let. I proto se agentura transformuje na holdingovou strukturu a hlásí větší zaměření na umělou inteligenci.
Holding aktuálně zahrnuje čtyři firmy: Cleevio se zaměřuje na konzultace, AI agenty i vývoj digitálních produktů, CleevioX na vývoj, marketing a budování komunit v rámci web3 a blockchainových produktů. Cleevio Labs řeší vlastní AI agenty poskytované formou předplatného (SaaS), poslední Surprizz.ai je nově spuštěná platforma pro tvorbu personalizovaných AI videí.
Stibor založil Cleevio v roce 2007 s Miroslavem Chmelkou, během následující dekády z něj vytvořili globální IT agenturu a v roce 2017 se mezi společníky přidal Jan Částek. Mezi značkami, s nimiž Cleevio spolupracovalo, jsou mimo jiné Coca-Cola, Volkswagen, Deloitte, O2, Prima nebo McDonald’s.