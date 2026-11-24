Rozjímal u piva, pak založil startup. Jeho robot dnes pomáhá i největším holandským pěstitelům
Od pokecu u piva až do nizozemských skleníků. Brněnský startup naučil robota hledat na rajčatech škůdce a choroby, které pěstitel snadno přehlédne.
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Koronavirová pandemie byla v plném proudu, když Vratislav Beneš vedl v Praze firmu, která dodávala umělou inteligenci do průmyslu. Mezi její zákazníky patřily například mladoboleslavská Škodovka nebo Bosch. Jenže pandemie zastavila výrobu a konec restrikcí byl v nedohlednu. Krize zašla tak daleko, že začal o svém podnikání pochybovat.
Když se jednoho dne setkal se svým dobrým přítelem u půllitru piva, začal přemýšlet, kam dál nasměruje svou kariéru. „Bylo potřeba se zachránit. Musel jsem se vrhnout do jiného oboru,“ usoudil tehdy.
Z nápadu, který se zrodil u korbelu, vyrostl brněnský startup Fravebot. Ten stojí za robotem Scoutem, nízkým kolovým vozíkem s vysokým svislým stožárem, který dnes pomáhá například ve sklenících nizozemského družstva Harvest House. To je největším sdružením pěstitelů plodové zeleniny v Nizozemsku a jeho rajčata, papriky i okurky se dostávají také na pulty českých obchodů.
Scout neustále projíždí řádky skleníku a kamery na jeho stožáru snímají každou rostlinu od spodních listů až po špičku. Umělá inteligence, kterou si ve firmě Fravebot vytrénovali sami, pak spočítá plody, podle barvy rozpozná zralost a odhadne, kolik rajčat bude pěstitel sklízet v následujících dvou týdnech. Na listech zároveň hledá první známky chorob a drobné škůdce, aby bylo možné zasáhnout dřív, než se problém rozšíří.
Pěstitel pak v aplikaci Frave Cloud vidí, co se ve skleníku děje a kde. Výsledky mu navíc jednoduše vysvětlí jazykový model. Samotný robot stojí 128 tisíc eur, tedy zhruba 3,1 milionu korun. „Obrat našeho startupu je teď kolem půl milionu eur ročně,“ říká Beneš stručně.
Sám na to nestačil, tak povolal mladého farmáře
Než ale mohl Scout vzniknout, musel Beneš najít někoho, kdo pěstování zeleniny na rozdíl od něj rozumí do hloubky. „Vzpomněl jsem si, že když jezdím za rodinou na Moravu, projíždím kolem skleníků,“ vypráví. Vyhledávač mu právě v této oblasti ukázal Farmu Ráječek. „Jé, konečně nějaká rodinná farma,“ zaradoval se a pokusil se spojit s jejími majiteli.
Na farmě z jeho zprávy zprvu nadšení nebyli. „Táta mi tehdy řekl: Nějakej šílenec píše mail o tom, že nám chce do skleníku cpát roboty. Vyřeš to,“ vzpomíná se smíchem pěstitel Matěj Sklenář. Benešovi nakonec ze zvědavosti odepsal, ať klidně přijede.
Matěj Sklenář se věnuje především modernímu hydroponickému pěstování rajčat a jahod. Velkou část know-how získal během studia na nizozemské Wageningen University. Což je pro zemědělce, zjednodušeně řečeno, zhruba to, co Harvard pro právníky. Beneš Sklenářovi nejprve představil robota, který měl rajčata sám sklízet. Tím ho ale nenadchl.
Pěstitelé totiž podle farmáře potřebovali něco jiného. Především chtěli vědět, jak rajčata rostou a co je trápí. „Začali jsme tedy vymýšlet, jak rajče nasnímat, jak na něm rozpoznat všechny škůdce a odhalit všechno, co na jeho listech nemá být,“ popisuje zakladatel firmy.
První stroj, který ze spolupráce vzešel, nebyl žádný krasavec. „Vypadal jako taková ta lednice na zmrzlinu. Hranatá, bílá, s obrovskou věží, na které byla robotická ruka. A k tomu velmi drahý fotoaparát, který fotil detaily květů,“ vysvětluje dvojice.
S prototypem vyrazili na brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh, kde navázali kontakt se zástupci firmy Siemens. Koncern se od začátku stal jejich technologickým partnerem a dnes dodává do robotů řídicí systémy.
Začátek projektu Beneš financoval z vlastních peněz. Prvním externím investorem se později stal Jiří Čáp, spoluzakladatel portálu Atlas.cz a dlouholetý šéf technologické firmy Sprinx Systems. Druhým je dnes Zbyněk Škvára, dlouholetý obchodní partner Matěje Sklenáře a přítel jeho rodiny. Většinu firmy drží akciová společnost Frave Invest, která vznikla loni v květnu. Podle Beneše jde o technickou úpravu, která má usnadnit vstup dalších investorů.
Co Fravebot skutečně mění
Před rozkvětem robotiky se úroda odhadovala ručně. Agronom prohlédl zhruba dvacet rostlin a výsledky si zapsal do sešitu nebo Excelu. „Jenže těch dvacet rostlin mi neřekne, co se děje s deseti tisíci okolo,“ upozorňuje Sklenář.
Stejné je to i se škůdci a chorobami. Rostliny rajčat dorůstají ve sklenících téměř pěti metrů a pěstitelé se o ně starají až jedenáct měsíců v roce. Problém přitom může vzniknout kdekoli na rostlině. Pesticidy podle Sklenáře přicházejí na řadu až v těch nejhorších případech a jejich používání se navíc stále více omezuje. Pěstitelé proto sázejí na biologickou ochranu, tedy na užitečný hmyz. Kupují například lahvičky s deseti tisíci dravých roztočů nebo ploštic, které pak požírají škůdce. Funguje to ale jen, když zasáhnou včas.
Proto Scout jezdí skleníkem tak často. Beneš ho popisuje jako maličké auto s vysokým stožárem, na kterém jsou vždy dvě kamery vedle sebe, podle výšky skleníku až v deseti patrech. Každé patro má přitom vlastní úkol.
Spodní kamery snímají rostliny jako lidské oči, tedy ze dvou úhlů. Díky tomu dokážou z fotografií spočítat velikost plodů. Kamery uprostřed stožáru se zaměřují na místa, kde se plody schovávají za listy. Každá ostří do jiné hloubky, aby zachytila i milimetrového škůdce. „Abychom každý jednotlivý druh, který se tam objeví, byli schopni vidět,“ vysvětluje Beneš. Horní kamery zase za jízdy měří, jak rychle rostlina roste. K fotografiím systém přidává data z takzvaného klimatického počítače, který ve skleníku řídí větrání, topení i přívod vody a živin a každých pět minut hlásí aktuální teplotu a vlhkost.
Fravebot Scout v číslech
- Cena: 128 tisíc eur za robota (asi 3,1 milionu korun) a pravidelný měsíční paušál za aktualizace systému
- Kamery: po 41 centimetrech, až 10 pater po dvou, 12 megapixelů na kameru
- Rychlost: 1 až 1,5 metru za sekundu, 14 snímků za sekundu
- Nasazení: 6 robotů v komerčním provozu, z toho 2 v Harvest House
- Tým: kolem 30 lidí, z toho 12 vývojářů v brněnském JIC
Největší výzvou je podle Beneše obrovské množství dat, s nimiž stroj pracuje. Robot jich za den nasbírá deset až čtrnáct terabajtů. Posílat je bezdrátově přitom není jednoduché. Skleník je plný kovových konstrukcí, trubek a drátů, které dohromady fungují jako takzvaná Faradayova klec. Jde o stejný jev, kvůli kterému mobil občas ztrácí signál ve výtahu: hustá kovová síť kolem dokola rádiové vlny pohlcuje a odráží, takže se přes ni signál nedostane.
Část snímků proto zpracuje přímo robot a nezajímavé rovnou vyhodí, zbytek obstará server ve skleníku. Do cloudu už odcházejí jen výsledná čísla.
Pěstitelům výsledky srozumitelně vysvětluje běžný jazykový model. Vychází z čínského open-source modelu Qwen a běží v Brně na serveru, pro který firma koupila dvě výkonné grafické karty. Data nechce posílat ven a cloudové služby by se jí podle Beneše ani nevyplatily.
Dosud pracovník procházel skleníkem a rostliny ke kontrole vybíral víceméně náhodně. Kde se zastavil, tam se podíval. Když nic nenašel, odcházel s tím, že je všechno v pořádku. „Ale kdyby šel o pět metrů dál a o tři řádky vlevo, možná by objevil, že tam začíná problém, který může ohrozit i okolní úrodu,“ říká Beneš. Robot mu místo toho přesně ukáže dvanáct míst, která má zkontrolovat. U předpovědi sklizně dosahuje Scout podle firmy přesnosti až 90 procent.
Konkurenci chce porazit spolehlivostí
Jako jedinou skutečnou konkurenci Beneš vnímá dvojici spolupracujících firem: belgickou Octivu, která staví skleníkové roboty, a americkou IUNU, která dodává software pro rozpoznávání obrazu.
Od nich se Fravebot podle Beneše liší především spolehlivostí. Robota konstruují lidé, kteří běžně vyrábějí stroje pro továrny a automobilový průmysl, spolu s leteckými inženýry. Scout dokáže na stejné místo na sto šedesát metrů dlouhém řádku najet každý den s přesností na čtyři milimetry. Druhou výhodou má být cena, kterou firma podle Beneše stlačila na úroveň, jež se pěstitelům vyplatí. „Funguje nám stroj, který se v dlouhodobém horizontu agronomům vyplatí,“ říká.
Nový Scout dnes vzniká přibližně jednou za tři měsíce. Pro sezonu 2027 chce firma tempo zrychlit a dodávat jednoho robota každé dva měsíce, zatím ale pouze v Evropě. „Není nic jednoduššího než prodat robota za oceán a pak ho neservisovat,“ varuje Beneš.