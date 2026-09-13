Rusové předběhli Američany a přistáli na Měsíci jako první. Apple podle toho natočil napínavý seriál
Star City neboli Hvězdné městečko na Apple TV je skvělou odbočkou ze světa seriálu For All Mankind o alternativní historii dobývání vesmíru.
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Ve druhé polovině dvacátého století začal vesmírnému programu Spojených států amerických docházet dech. Sovětský svaz své rivaly předběhl na všech frontách. A v roce 1969 to byl jeho kosmonaut, který jako první člověk vkročil na povrch Měsíce. Že si to ze školy pamatujete trochu jinak? Kdepak. Přesně takhle se to stalo, jak vám ukáže vynikající seriál značky Apple TV.
Pojďme začít tak trochu oklikou – ale i ta stojí za to a přinese vám jedno parádní doporučení. Už v roce 2019 vyšla na Apple TV první řada seriálu For All Mankind. Který vybudoval 5 sezon na jedné změně naší skutečné historie: Rusové přistáli na Měsíci jako první a získali náskok v závodu o dobývání vesmíru nad Spojenými státy. Rozjel se tím skvělý seriál, který ukazoval alternativní dějiny vycházející z těch skutečných.
Bral reálné události, ale nějak zajímavě je otočil. Třeba rakety, které ve skutečnosti zůstaly pouze ve fázi prototypů, NASA zařadila do běžného používání. Anebo důležité volby dopadly úplně jinak. Seriál si prostě pohrával s oblíbenou myšlenkou „co by kdyby“. Kromě toho ale bavil autentickou atmosférou života astronautů a práce NASA. A právě z For All Mankind vychází novinka Star City neboli Hvězdné městečko. Akorát hvězdy a pruhy mění za rudý prapor se srpem a kladivem.
Star City na Apple TV totiž ukazuje svět For All Mankind z opačné strany železné opony. Zatímco v předchozím seriálu jsme sledovali NASA, jak se po mezinárodním ponížení snaží dohnat ztracený náskok, ve Hvězdném městečku se ponoříme do hlubokých sedmdesátek, kdy ruský kosmický program má sice navrch, ale zcela růžové to v SSSR není. Spíš komunisticky rudé a panelákově šedé.
Protože v jedné věci se Hvězdné městečko od nám známé historie neodklání. Sovětský svaz byl totalitním režimem svázané místo, v němž mnoho věcí – a tak důležitá věc jako dobývání vesmíru dvojnásob – podléhaly nejpřísnějšímu utajení a kontrole ze strany státu. A to i za cenu extrémního potlačení práv občanů. Takže Star City ke skvěle zahraným inženýrům a kosmonautům přidává i postavy politických důstojníků. Anebo špionů.
Právě tím se nedávno skončená novinka nejvíc liší od For All Mankind, kde dostával mnohem víc prostoru i obyčejný život pracovníků NASA, jejich v uvozovkách běžná práce či ukazování alternativní historie i mimo vesmírné záležitosti. Star City se většinou soustředí jen na titulní Hvězdné městečko, ostře střežený komplex zasvěcený sovětskému kosmickému programu. Který sice čelí skutečným snahám o infiltraci západními špiony, ale mnohem víc ho svírá politická paranoia Sovětského svazu.
Vezměte si třeba postavu hlavního konstruktéra. V seriálu ho nikdo nenazve jménem, ale právě tímhle titulem, ačkoliv jde o skutečného raketového génia Sergeje Koroljova. Ten v téhle alternativní historii nezemřel a pomohl Rusům předběhnout Američany. Proč to utajování? Protože se komunistická strana bojí, že by ho cizí mocnosti unesly či zneškodnily. Že vám to přijde až moc přitažené za vlasy? Jenže přesně takhle byl označován a utajován i samotný Koroljov ve skutečnosti!
Ve Hvězdném městečku mnohem víc než jejich běžnou práci sledujete buď střety kreativních vědců a jejich myšlenek se zdrcujícím státním aparátem, nebo až špionážní odbočky, kdy se hledají (a třeba i krutě mučí) nepřátelští agenti. Ať už opravdoví, nebo jen domnělí. I když, domnělí… Tajné služby Sovětského svazu přece nedělají chyby, ne? Ale nebojte se, v seriálu nevládne jen totalita. Na vesmír se nezapomíná.
Sovětští odborníci tu nejsou nějakou poťouchlou karikaturou, jsou to vzdělaní odborníci, kteří často zcela bez politického zaslepení posouvají hranice lidského vědění. Nebo spolupracují s posádkami na řešení krizových situací na palubách kosmických plavidel. A ty posádky jsou tvořené lidmi, kteří mají svá přátelství, vztahy a možná i rivality, ale stále jsou to dospělí a odvážní profesionálové. For All Mankind ten vesmírný úhel sice prozkoumávalo víc, ale ve Star City nechybí. Oba seriály by proto neměly chybět ani ve vašem seznamu ke zhlédnutí.