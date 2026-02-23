Růže i pokojovky za třetinu původní ceny. V Česku díky dánskému startupu nově zachráníte přebytečné květiny
Dánský startup Too Good To Go po jídle zachraňuje i kytice. V Česku už spolupracuje se 70 květinářstvími a balíčky nabízí za zlomek ceny.
Dánský startup Too Good To Go, který v Česku bojuje proti zbytečnému plýtvání, rozšiřuje své pole působnosti. K oblíbeným „dobrovakům“ s neprodanými porcemi jídla z restaurací a kaváren nově přibývají i květiny a pokojové rostliny. Uživatelé tak mohou dát druhý život přebytečným řezaným květinám z lokálních květinářství, a to až za třetinu jejich původní ceny.
Do nového květinového segmentu se v Česku zapojilo už více než 70 partnerů, mezi nimiž nechybí sítě jako Květiny Novák nebo lokální studia jako Florentine Flowers. Ceny jejich speciálních balíčků začínají na 99 korunách a jejich obsah zůstává, stejně jako u potravin, překvapením podle toho, co v daný den v obchodě zbyde. „Velké množství vody a půdy je potřebné nejen k produkci jídla, ale i květin. Proto je pro nás rozšíření aplikace právě o květinářství naprosto logickým krokem,“ uvedla Anna Podkowińska-Tretyn, country direktorka pro Česko a Polsko.
Globální lídr v oblasti záchrany přebytků vstoupil na český trh v roce 2024 a od té doby si jeho aplikaci stáhlo přes 200 tisíc uživatelů. Ti doposud zachránili více než čtvrt milionu porcí jídla z tisícovky podniků. Too Good To Go aktuálně působí ve 20 zemích světa a se 120 miliony registrovaných uživatelů tvoří největší světové tržiště s přebytečnými produkty, které by jinak skončily v koši.