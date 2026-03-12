Sauny, bazénky i fenomén Hyrox. Fitness značka Next.Move v Praze otevírá svůj dosud největší klub
Oblíbená značka po třech letech provozu otevírá pátou pobočku. Sází na největší regenerační zónu v síti a globální sportovní fenomén Hyrox.
Český fitness brand Next.Move, za nímž stojí zakladatel Julián Jančík a investor Jozef Janov, pokračuje v expanzi. V pražské budově Churchill otevírá po Karlíně, Vinohradech, Smíchově a Holešovicích svou pátou a dosud největší pobočku, která se rozkládá na ploše přes 1 200 metrů čtverečních. Nový klub sází na prémiový design i výhledy na Prahu. Komunita Next.Move má čítat přes 3 500 aktivních členů s tím, že denně jeho kluby navštíví přibližně tisíc lidí.
Z technologického hlediska přináší pobočka Next.Move Churchill AI tréninkový systém BioStrength a stává se licencovaným centrem pro globální sportovní fenomén Hyrox. Členové zde mohou absolvovat strukturovanou přípravu na tento závodní formát kombinující běh a funkční silové disciplíny. „Hyrox je disciplína, ve které sami aktivně soutěžíme. Do klubů přinášíme koncepty, kterými sami žijeme,“ říká Jozef Janov, který do projektu vstoupil před necelými třemi lety jako strategický investor.
Za desítky milionů korun získal sedmdesátiprocentní podíl a jeho kapitál pomáhá i právě s expanzí fitness značky. Klíčovým pilířem nové pobočky je dosud největší recovery zóna se saunami, cold plunge bazénkem a terapií červeným světlem. Next.Move tím reaguje na poptávku po biohackingu a dlouhodobé výkonnosti. „Postupem času si člověk uvědomí, že skutečný progres nevzniká jen z intenzity tréninku, ale z rovnováhy mezi výkonem a regenerací,“ vysvětluje zakladatel Julián Jančík, který svůj první byznys rozjel z brigády v Holandsku.