Sbírejte korunky a utečte inflaci. Nová hra od CzechCrunche rozdává vstupenky na konferenci Money Maker
Pixelová hra vás pošle do Průmyslového paláce, kde 10. listopadu proběhne největší konference o investicích pro lepší život.
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Do 10. listopadu, kdy se v pražském Průmyslovém paláci otevřou dveře konference Money Maker, zbývá necelý měsíc a o vstupenky si teď můžete i zahrát. CzechCrunch spustil pixelovou arkádu Money Maker Game, ve které v roli moderátora sbíráte korunky, utíkáte inflaci a vyděláváte si na vstup. Deset nejlepších hráčů každého týdne dostane základní vstupenku zdarma, kdo nasbírá aspoň 10 000 korun, dostane slevu. A kdo nechce na výsledek čekat, vstupenky na Money Maker koupí rovnou.
Hra se odehrává v chodbách Průmyslového paláce. Za každou desetikorunu, kterou seberete bez zastavení, roste násobič výdělku až na pětinásobek. Zlatá vstupenka spustí býčí trh, během kterého můžete chytat ochranku za 200 až 1 600 korun, a po cestě se objevují bonusy v podobě akcií, zlata nebo kryptoměn až za pět tisíc korun. V patách vám přitom jde inflace, cestu zkříží medvědí trh, nevyzpytatelné FOMO kopíruje stádo a z dálky otravují poplatky. Hrát jde na počítači šipkami nebo WASD, na mobilu tahem prstu i s gamepadem.
Soutěž o vstupenky běží v týdenních kolech, vždy od neděle 20:00 do další neděle 20:00. Po dohrání stačí zadat přezdívku a e-mail a zapsat skóre do žebříčku, do týdenního pořadí se počítá váš nejlepší výsledek. Pět hráčů s nejvyšším skóre vyhraje základní vstupenku na konferenci, výherce kontaktujeme e-mailem. Po skončení kola se týdenní žebříček vynuluje, takže šanci má i ten, kdo se přidá později. Poslední kolo končí v neděli 8. listopadu ve 20:00.
Druhá cesta ke vstupence nezávisí na ostatních hráčích. Kdo do žebříčku zapíše skóre alespoň 10 000 korun, dostane hned na konci hry kód na dvacetiprocentní slevu na vstupenku a jedním klepnutím si ho zkopíruje. Na jeden e-mail připadá jeden kód, platí jednorázově na celou objednávku do 10. listopadu a nedá se kombinovat s jinými slevami. Počet kódů je omezený, takže se vyplatí nečekat. Soutěžit mohou lidé starší 18 let, podrobná pravidla najdete přímo ve hře.
Money Maker 2026
- Proběhne v Průmyslovém paláci v Praze na Výstavišti 10. listopadu 2026.
- Motto je „Investice pro lepší život“ a konference nabídne pět základních tematických bloků: investice, byznys, reality, well-being a tvůrci.
- K dispozici budou dvě scény (nazvané Money a Maker), dvě desítky workshopů, experience zóna, networking.
- Celkem vystoupí přes 60 řečníků a hostů.
- Představí se mimo jiné Marek Dospiva, Aleš Michl, Simona Kijonková, Petr Čech, Zorka Hejdová, DJ NobodyListen, Bé Hà Nguyen, Tomáš Šebek nebo Michal Semotan s Filipem Kejlou.
- Více informací včetně vstupenek najdete na webu konference.
Samotná konference je letos největší v historii značky. Loňský ročník s 1 150 účastníky byl vyprodaný, letos počítáme s více než 2 500 lidmi a více než 60 řečníky na dvou pódiích. Money Stage patří investicím, akciím, realitám, byznysu a umělé inteligenci, Maker Stage osobní značce, tvorbě a vlastní profesní cestě. Vystoupí mimo jiné guvernér České národní banky Aleš Michl, spoluzakladatel Penty Marek Dospiva, investorka Simona Kijonková, bývalý fotbalový brankář Petr Čech, Jaroslav Beck z BottleCap AI nebo zakladatel firmy Aisle Ondřej Vlček.
Kromě přednášek čekají návštěvníky praktické workshopy v malých skupinách, Experience Zone a networking. Základní vstupenka stojí 2 790 korun a zahrnuje celodenní program na obou pódiích i workshopy, dvojitá pro vás a jednoho hosta vyjde na 4 690 korun. Business vstupenka za 4 790 korun přidává přednostní registraci na workshopy, místa v prvních řadách, Business Zone, catering, záznamy přednášek a afterparty. Pro firmy a skupiny od deseti lidí jsou připravené vstupenky na míru.