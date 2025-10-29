Schváleno. Akcionáři posvětili přesun další firmy na hlavní parket pražské burzy, část akcií odkoupí zpět
Zpracovatel kůží Karo Leather dostal na valné hromadě zelenou a může zamířit na Prime Market. Spustí i buyback 1,9 milionu kusů akcií.
Hlavní trh pražské burzy uvítá dalšího zástupce. Na Prime Market zamíří zpracovatel kůží pro nábytkářský a obuvnický průmysl společnost Karo Leather podle ambicí již v průběhu ledna příštího roku. Na valné hromadě její akcionáři jednohlasně odhlasovali potřebné organizační změny stanov, kromě toho dojde i na takzvaný buyback akcií, což představuje nástroj pro navrácení hodnoty jejich držitelům.
Akcionáři totiž schválili i plán zpětného odkupu akcií, ke kterému má dojít po vstupu na hlavní trh burzy. Celkem má jít o objem 1,9 milionu kusů akcií v cenovém rozpětí 100 až 500 korun, aktuálně se přitom hodnota jedné akcie pohybuje na úrovni 180 korun. Buyback má pak trvat pět let. „Pro investory je to daňově výhodnější a doručíme takto našim akcionářům vyšší hodnotu,“ komentuje finanční ředitel a člen představenstva Jakub Hemerka.
Karo Leather má aktuálně přes tři tisíce akcionářů, podle vyjádření jde aktuálně o nejlikvidnější společnost na trhu Start Market, kam na rozdíl od hlavního parketu burzy míří menší společnosti. Firma tam vstoupila v roce 2019. „Věříme, že společnost bude v nastoleném trendu růstu likvidity pokračovat i po přestupu na Prime Market,“ dodává Hemerka.