Schyluje se k obřímu dealu za 300 miliard korun? Donald Trump schválil prodej TikToku v USA
Donald Trump představil dohodu, jež by mohla TikTok zachránit před zákazem v USA. Do řízení sociální sítě mají vstoupit američtí investoři.
Zakáží USA na svém území TikTok, nebo ne? Na odpověď na tuto otázku čekají Američané už řadu měsíců. Původně měla oblíbená sociální síť ve Spojených státech plošně skončit letos v lednu, prezident Donald Trump však lhůtu prodloužil až do prosince. Do té doby se musí vyřešit, zda americké operace TikToku nakonec nekoupí domácí investoři, čímž by umožnili další provoz této platformy i na území USA. Teď se zdá, že se tak skutečně stane.
Trump totiž ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz schvalující dohodu, jež by mohla TikTok zachránit před úplným zákazem. Navrhovaná vlastnická struktura počítá s tím, že by do řízení původem čínské sociální sítě vstoupily investiční fondy Silver Lake a MGX nebo technologická společnost Oracle, které by v nově vzniklé entitě převzaly celkem 45procentní podíl. Oracle miliardáře Larryho Ellisona by navíc získal klíčovou roli správce bezpečnostních operací. Stávající investoři by zůstali ve hře, čínskému vlastníkovi ByteDance by nicméně zůstal ani ne 20procentní podíl.
Američtí investoři mají podle webu televize CNBC zaplatit za transakci 14 miliard dolarů, tedy necelých 300 miliard korun. Poslední slovo ale bude mít ještě Peking – dohoda totiž čeká na schválení čínské vlády, která dosud neprovedla potřebné legislativní změny k jejímu uskutečnění. Trump sice tvrdí, že čínský prezident Si Ťin-pching dal transakci požehnání, jeho vlastní viceprezident JD Vance však přiznal neochotu čínských úřadů. Pokud by se nakonec Peking rozhodl prodej zablokovat, TikToku hrozí definitivní konec v USA nejpozději 16. prosince, kdy vyprší zmíněná lhůta.