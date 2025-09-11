Obří obchod s OpenAI mu zařídil dva biliony korun. Nejbohatším člověkem světa byl ale jen pár hodin
Pětiletá smlouva za 300 miliard dolarů má z Oraclu udělat továrnu na výkon pro ChatGPT. A z Larryho Ellisona velmi vlivnou postavu tech světa.
V žebříčku nejbohatších lidí světa se ve středu odehrála nečekaná rošáda. Sice jen na pár hodin, ale i tak se nejbohatším mužem planety stal Larry Ellison, jednaosmdesátiletý spoluzakladatel firmy Oracle, která patří mezi největší na světě v oboru ukládání a spravování dat. Jeho jméno možná není tak známé jako jméno zakladatele Tesly nebo SpaceX, ve světě technologií ale hraje zásadní roli už půl století.
Za jeho prudkým zbohatnutím stál jeden z největších obchodů letošního roku. Oracle se dohodl na pětiletém kontraktu s OpenAI, tvůrcem ChatGPT, v hodnotě 300 miliard dolarů (6,2 bilionu korun). Dohoda je o tom, že Oracle poskytne startupu obří datová centra, v nichž poběží a budou se trénovat nové verze umělé inteligence. Jde o jednu z největších cloudových smluv v historii a trh na ni okamžitě zareagoval – akcie Oraclu během středy vyskočily o více než 40 procent. Protože Ellison stále vlastní přes 40 procent společnosti, jeho osobní jmění se na papíře zvětšilo o sto miliard dolarů, tedy dva biliony korun.
Oracle patří mezi základní stavební kameny moderního internetu. Ellison firmu založil už v roce 1977 a léta se specializuje na ukládání a spravování obrovského množství dat. Na jeho databázích běží dodnes banky, telekomunikační firmy i státní instituce po celém světě. V posledních letech ale Oracle vsadil na cloud, tedy poskytování výpočetního výkonu a úložiště přes internet. A právě to se teď ukazuje jako trefa do černého.
Umělá inteligence potřebuje obrovské množství výpočetní kapacity, bez ní by nové modely ani nevznikly. A OpenAI, které během pár let vyrostlo do nejznámějšího startupu planety, už pomalu naráží na limity. Proto začalo hledat další dodavatele a rozhodlo se pro Oracle. Smlouva zahrnuje zajištění 4,5 gigawattu výkonu. Nové datové haly mají vyrůst v Texasu, Pensylvánii, Wyomingu nebo Michiganu.
Tak velký výkon je potřeba proto, že trénování každé nové generace ChatGPT je extrémně náročné. Zatímco běžné vyhledávání na Googlu spotřebuje zlomky sekundy výkonu jednoho serveru, vytvoření jedné odpovědi od ChatGPT stojí násobně víc elektřiny i času. A k tomu je potřeba ještě další výkon na samotný trénink, který trvá týdny až měsíce.
Pro Oracle to znamená, že se z tradičního softwarového giganta stává poskytovatelem infrastruktury pro umělou inteligenci a v podstatě továrnou na výpočetní výkon. Není to ale bez rizika. „Je to riskantní byznys pro obě strany,“ píše ve svém článku redaktor The Wall Street Journal Berber Jin.
Proč je to tak riskantní, ukazují čísla. OpenAI loni přiznala, že má roční příjmy kolem deseti miliard dolarů. Jenže podle podmínek kontraktu s Oraclem bude muset od roku 2027 platit v průměru šedesát miliard ročně. To je šestinásobek současných tržeb a firma se tak dostává do pozice, kdy její budoucnost stojí na neustálém růstu. Jakmile by se zájem o ChatGPT nebo další služby zpomalil, její závazky by se rychle mohly stát neudržitelnými.
Ani pro Oracle není zakázka bezbolestná. Firma má už dnes vysoké zadlužení a kapitálové výdaje na budování datových center převyšují její roční provozní cash flow. Aby dokázala pokrýt požadavky OpenAI, bude muset investovat desítky miliard dolarů do čipů a infrastruktury, a to pravděpodobně na dluh. Oracle tak sází obrovský kus své budoucí bilance na jediného zákazníka, což je strategie, která se může vyplatit, ale i velmi tvrdě vymstít.
V daný moment to ale přineslo Oraclu významný nárůst, stejně jako Ellisonovi. Středeční skok hodnoty akcií mu totiž na chvíli přiřkl titul nejbohatšího muže planety. Podle Bloomberg Billionaires Index dosáhlo jeho jmění 393 miliard dolarů a o několik miliard překonalo Elona Muska. Šlo ale jen o krátký okamžik. Jakmile se trh zavřel a ceny akcií se ustálily, Musk zůstal v čele s čistým majetkem 384 miliard dolarů, zatímco Ellison, který ve firmě vykonává funkci technického ředitele a předsedy představenstva, klesl o miliardu pod něj.