Šéf Spotify investuje do obranné umělé inteligence, umělcům navzdory. Je to pro Evropu správné, říká

Daniel Ek je jméno, které většina lidí zná skrze hudbu. Jako zakladatel a šéf Spotify stál u zrodu platformy, která během posledních patnácti let zásadně proměnila hudební průmysl. Umožnila poslouchat téměř cokoli a odkudkoli a do velké míry přepsala pravidla hry jak pro posluchače, tak samotné tvůrce. Ten samý muž však investuje také do světa armádních technologií, což některým umělcům vadí.

V červnu Ek prostřednictvím své investiční společnosti Prima Materia provedl investici ve výši 600 milionů eur (skoro 15 miliard korun) do německého startupu Helsing. Ten vyvíjí obranné technologie využívající umělou inteligenci, a to od softwaru pro analýzu dat z vojenských senzorů až po vlastní vývoj útočných dronů, autonomních letounů a podmořských sledovacích systémů. Podle deníku Financial Times se tak hodnota společnosti vyšplhala na 12 miliard eur (skoro 300 miliard korun), čímž se Helsing zařadil mezi nejcennější technologické firmy v Evropě, které nejsou veřejně obchodované.

Z byznysového pohledu je to pro Daniela Eka logický tah. Evropa v posledních měsících výrazně navyšuje investice do vlastní obrany a hledá technologická řešení, která by jí umožnila větší nezávislost.

Drony od Helsingu už byly podle dostupných informací nasazeny i ve válce na Ukrajině. Ek, který se prezentuje jako hrdý Švéd, ve svých veřejných vystoupeních opakovaně mluví o tom, že Evropa potřebuje vybudovat vlastní obrannou technologii a nemůže spoléhat jen na USA. „Umělá inteligence, autonomie a schopnost rychlého rozhodování, to všechno určuje budoucnost konfliktů,“ dodal.

Helsing a Daniel Ek navíc spolupracují už delší dobu. První investice do startupu přišla už v listopadu 2021, tedy ještě před vypuknutím války na Ukrajině. V té době byl Helsing začínajícím projektem se silným bezpečnostním pozadím a ambicí stát se evropským lídrem v oblasti obranné umělé inteligence. Jeho software měl vojákům i velení poskytovat v reálném čase přesný obraz bojiště na základě propojených dat z radarů, kamer, senzorů a dalších zdrojů.

Už tehdy ale spojení Eka a válečné AI vyvolalo otázky. Pro některé bylo těžké sladit vizi kulturní platformy, která každý měsíc zprostředkovává miliardy hudebních zážitků, s technologiemi určenými do války. Krátce po zveřejnění investice se tak proti ní ohradila část umělecké komunity.

Britský producent ambientní hudby Darren Sangita například napsal: „Hudba není válka. Tohle je špatné na všech úrovních.“ Svoji hudbu ze Spotify stáhl a vyzval k bojkotu. Přidali se i další, například DJ Michail Stangl. Zaznívala od nich kritika, že hudba je využívána jako zbraň. Mainstream ale nezasáhla.

Ek zareagoval až později. Veřejně ujistil, že jde o osobní investici, která nemá přímou vazbu na Spotify jako firmu. „Jsem si jistý, že mě za to někteří budou kritizovat, a to je v pořádku. Dělám to, co považuji za správné. A jsem si na sto procent jistý, že toto je správný krok pro Evropu,“ uvedl letos pro Financial Times.

V roce 2022 se tématu podrobně věnoval americký magazín In These Times. V investigativním článku psal, že Ekovu investici do vojenské umělé inteligence doplňuje i fakt, že Spotify hostí mimo jiné podcasty věnované armádním technologiím. Magazín mluvil o tiché podpoře vojenského průmyslu a válek.

Ek i Spotify ale vše ustáli, a tak se Švéd rozhodl investovat ještě víc. Ze softwarové platformy se mezitím stal i hardwarový výrobce se zakázkami z Německa, Británie nebo Švédska. Helsing rozšiřuje své vývojové a výrobní kapacity, testuje vlastní flotilu bezpilotních prostředků a spolupracuje mimo jiné se švédskou zbrojařskou skupinou Saab.

Aktuální investice ve výši 600 milionů eur přichází v době, kdy Spotify čelí i jiným nejasnostem. Letos v červnu odhalily redakce CNN a magazínu Business Insider, že na platformě fungovaly falešné podcasty propagující nelegální prodej léků na předpis. Uživatelům se ve vyhledávání běžně zobrazovaly epizody bez obsahu, jejichž popisy odkazovaly na weby nabízející přípravky jako Xanax nebo Tramadol bez lékařského předpisu. V některých případech šlo o obsah vytvořený pomocí nástrojů umělé inteligence. Spotify problémové epizody odstranilo a uvedlo, že zpřísní pravidla.