Simona Kijonková investuje desítky milionů do robotické chirurgie. Cílem je zkrátit fronty na operace
Fond JSK Investments se zapojil do investice do amerického startupu Andromeda Surgical, který chce zkrátit učební křivku náročných zákroků.
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Simona Kijonková se prostřednictvím svého fondu JSK Investments zapojila do financování startupu, který chce část chirurgického výkonu svěřit strojům. Jde o projekt Andromeda Surgical ze San Francisca, který vyvíjí autonomní chirurgickou platformu a celkově už od investorů získal 30 milionů dolarů (630 milionů korun). „Investice do Andromeda Surgical propojuje dvě naše dlouhodobé investiční priority, kterými jsou zdravotnictví a špičkové technologie,“ uvádí k transakci Kijonková.
Devětačtyřicetiletá podnikatelka investuje do startupů prostředky získané prodejem Zásilkovny. Do posledního investičního kola amerického startupu ve výši 15 milionů dolarů se měla zapojit podle informací CzechCrunche řádově nižšími desítkami milionů korun. Podle investiční ředitelky JSK Investments pro startupovou oblast Petry Cihlářové rozhodla kombinace zkušeného zakladatelského týmu, klinicky ověřovaného produktu a jasně definovaného problému s globálním rozměrem.
„Chirurgická robotika dnes dokáže zvyšovat přesnost a ergonomii, ale stále naráží na nedostatek vyškolených specialistů a dlouhou učební křivku,“ popisuje Cihlářová s tím, že Andromeda k tomu přistupuje softwarově a její platforma se může učit z každého provedeného výkonu. Samotný startup vznikl v San Francisku v roce 2023 a stojí za ním dvojice Nick Damiano a Kartik Tiwari, kteří se potkali přes slavný startupový akcelerátor Y Combinator.
Prvním zaměřením firmy je urologický zákrok známý pod zkratkou HoLEP, tedy enukleace prostaty holmiovým laserem. Systém Andromedy při něm zatím asistoval urologům ve třech zemích u více než čtyřiceti pacientů a firma uvádí, že doba výkonu se zkrátila až na třicet minut proti publikovanému průměru kolem devadesáti minut. Platforma má zároveň zkrátit dobu zaškolení chirurgů a umožnit nemocnicím nabízet specializované zákroky i bez úzce profilovaného specialisty přímo na místě.
Endourologie přitom pokrývá několik objemově nejčastějších chirurgických diagnóz – zvětšenou prostatu, rakovinu prostaty i močového měchýře a ledvinové kameny. Šéf Andromedy Nick Damiano staví příležitost spíš na kapacitě než na samotné přesnosti: poukazuje na prohlubující se nedostatek chirurgů, kvůli kterému se čekací lhůty v řadě regionů protáhly přes rok. Rozdíly ve zkušenostech a efektivitě operatérů podle něj celosvětově stojí za více než milionem odvratitelných úmrtí a bilionem dolarů zbytečných nákladů ročně.
Jeho teze stojí na srovnání s autonomními vozy. „Chirurgie je globální trh za 3,7 bilionu dolarů a lepší uplatnění pro autonomii než řízení,“ uvedl pro server The Silicon Valley Post. Zatímco samořídicí auta už jezdí po veřejných ulicích, většina chirurgických robotů podle něj zůstává převážně mechanickým nástrojem bez vlastní inteligence. Andromeda sází na to, že operační sál je pro autonomii zvládnutelnější prostředí než silniční provoz.
Poslední investiční kolo Series A vedl fond Standard Capital, vedle něj se do něj zapojili Y Combinator, Vox Capital, Lingotto Innovation, Alumni Ventures, WestWave Capital a další investoři. Fond Pioneer Fund podpořil startup už podruhé, poprvé ve fázi seed. Startup má regulatorní povolení pro vstup na trh v Kanadě a na Novém Zélandu, další schvalování běží. První komerční jednotky by měly podle firmy zamířit do nemocnic v nejbližší době a v následujícím roce chce Andromeda zvyšovat jejich vytíženost, přidávat další typy zákroků a rozšiřovat autonomní funkce.