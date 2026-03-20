Sklo od Maxima Velčovského i Lasvitu. Po 439 dnech se otevírá modernizovaná stanice Českomoravská
Po více než 14 měsících ožívá jedna z klíčových stanic linky metra B. Rekonstrukce za účasti Lasvitu propojila český design s novým developmentem.
Stanice metra Českomoravská na lince B se v pátek 20. března znovu otevřela cestujícím. Po 439 dnech intenzivních prací se Praha dočkala historicky první komplexní modernizace stanice, která zahrnovala jak podzemní nástupiště a technologické zázemí, tak nadzemní vestibul včetně fasády. Celý prostor byl během rekonstrukce odstrojen až na původní betonový skelet. V rámci obnovy dělníci instalovali zhruba 120 kilometrů nových kabelových rozvodů, moderní vzduchotechniku a 1 600 úsporných LED svítidel.
Vizuální identitu nástupiště definuje unikátní česká stopa. Původní keramické obklady byly nahrazeny skleněnými deskami s grafickým rastrem, pod kterými jsou podepsáni designér Maxim Velčovský a studio edit! architects. Stěny zdobí 143 ručně vyráběných spékaných skleněných panelů z novoborských skláren Lasvit. Každý kus je originálem, do kterého byla při výrobě ručně rozprostřena skelná drť vytvářející unikátní vzduchové bubliny. Modernizací prošel i vestibul s reflexní skleněnou fasádou a podhledy, na jejichž návrhu se podílelo studio Qarta Architektura.
Rekonstrukce Českomoravské není izolovaným projektem, ale tvoří základ pro budoucí rozvoj lokality u O2 areny. Modernizovaný vestibul je již nyní stavebně i designově připraven na přímé napojení na soukromý developerský projekt, který vyroste v přilehlém záboru. Součástí investice bylo také vybudování nových bezbariérových toalet a příprava pro budoucí výtahy. Koordinace s okolní výstavbou potvrzuje trend, kdy se veřejná dopravní infrastruktura stává součástí širších městských celků a komerčního developmentu v širším centru Prahy.