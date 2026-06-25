Skupina Karla Komárka staví další vily. Jejich podoba má odkazovat na prvorepublikový styl
Domy nabídnou dispozici 7+kk a podlahovou plochu 383 metrů čtverečních. Ke každému bude patřit rozlehlá zahrada a čtyři parkovací stání.
Developerská společnost KKCG Real Estate z impéria miliardáře Karla Komárka dál rozšiřuje své portfolio prémiových rezidenčních projektů. V Tiché Šárce nedávno dokončila čtrnáct vil v rámci projektu top’rezidence Jenerálka, na Malzavinkách zase připravuje pět viladomů na místě někdejšího sanatoria pro komunistické pohlaváry. Na pomezí Vokovic a Veleslavína, nedaleko stanic metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín, se teď pouští do výstavby šesti domů, jejichž podoba má navazovat na urbanistický charakter Ořechovky a i díky valbovým střechám odkazovat na prvorepublikové vily.
Domy nabídnou dispozici 7+kk a podlahovou plochu 383 metrů čtverečních. Ke každému bude patřit zahrada o rozloze téměř 270 metrů čtverečních s možností vybudovat si wellness nebo domácí fitness. Součástí každé vily budou také čtyři parkovací stání. První etapa by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2028. Ve spolupráci s městskou částí Praha 6 má v sousedství vzniknout také veřejný park s vodními prvky a novou výsadbou.
„Praha 6 je pro nás důkazem toho, že kvalitní architektura, genius loci a dlouhodobá strategie jdou ruku v ruce. Od Šáreckého údolí přes Jenerálku až ke Strnadovým Zahradám navazujeme na dědictví kvalitního bydlení, které mělo v této výjimečné části Prahy a její jedinečné vilové zástavbě vždy své místo,“ říká Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate Group.