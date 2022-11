Smutná spirála. Crypto.com omylem poslalo 400 milionů dolarů, FTX hackli, Binance chce spasit svět

Mnoho zástupců tradičního finančního světa už roky tvrdí, že krypto je jen nafouknutá bublina, která splaskne. Svět virtuálních měn jako by se jim teď všemožně snažil dokázat, že měli pravdu. Po krachu burzy FTX, který otřásl celým trhem, vyplouvají na povrch problémy dalších hráčů, svou práci navíc výrazně zintenzivnily úřady.

Poslat správnou částku na správný účet je jedna ze základních a nutných schopností bankéřů a vůbec kohokoli, kdo pracuje s penězi. V Crypto.com, jedné z největších kryptoburz, s tím ale mají problém. Už jednou vyšlo najevo, že klientce místo 100 dolarů převedli na konto 10,5 milionu dolarů. A pak je od ní složitě vymáhali. Teď jim zase na čas zmizelo více než 400 milionů dolarů.

Koncem října totiž na Crypto.com někdo – prý omylem – autorizoval transakci, během níž se 320 tisíc etherů přesunulo na adresu u konkurenční burzy Gate.io. Šlo o 80 procent všech ethereových mincí, které mělo Crypto.com k dispozici. „Měl to být přesun do nové hardwarové peněženky, ale omylem to odešlo na externí adresu,“ připustil šéf a spoluzakladatel Crypto.com Kris Marszalek.

Nakonec se i ve spolupráci s Gate.io podařilo všechno vrátit, ale pochybnosti zůstaly. Jak se to vůbec mohlo stát? To jde jen tak poslat 400 milionů někam, kam nepatří? Cožpak nemají žádné kontrolní mechanismy? Proč se taková hloupá chyba opakuje? Výsledkem je mimo jiné to, že token cronos, vydaný právě burzou Crypto.com, se dále propadl a za posledních sedm dní podle serveru Coinmarketcap ztratil na hodnotě bezmála 50 procent. Bitcoin za stejnou dobu odepsal jen 20 procent.

Marszalek zároveň při rozhovoru na youtubovém kanálu Crypto.com odmítl, že by jeho společnost čelila podobným problémům jako zkrachovalá kryptoburza FTX: „Máme rezervy, máme cash.“ Zároveň upřesnil, že jeho společnosti u FTX nezůstaly v podstatě žádné prostředky a že se jim z ní podařilo získat zpět 990 milionů dolarů v rámci meziburzovních transakcí, které jsou v byznysu běžné, neboť burzy si mezi sebou posílají tokeny i peníze.

Crypto.com bylo spolu s FTX jedním z tahounů kryptoměnové mánie z loňského roku, mohutně investovalo do marketingu a oblepilo svým logem řadu sportovních arén a událostí. Letos se mu ale zdaleka tolik nedaří, během prázdnin ohlásilo propouštění a propadá se i v žebříčku burz co do objemu obchodů, kdy už vypadlo z největší desítky. Podle portálu Coingecko je až třinácté s denním objemem obchodů na úrovni středních stovek milionů dolarů.

Něco takového na důvěře klientům nepřidá a je to další bolavý střípek, který potápí kryptotrh níž. Stejně jako oznámení menší burzy AAX z Hongkongu, že dočasně pozastavuje výběry. Oficiálně jde o prodloužení technické odstávky a důvodem několikadenní pauzy mají být neupřesněné potíže některého z partnerů a dodavatelů firmy, uvádí magazín Coindesk. Jenže opět – když v tak panických časech, jaké krypto nyní po pádu FTX zažívá, zastaví někdo výběry uživatelských vkladů, je to jako přikládat polínka pod oheň.

Zdá se navíc, že úřady po celém světě vstoupily do stavu nejvyšší pohotovosti. Právě kvůli FTX. Začaly ji vyšetřovat v Austrálii, v USA, v Japonsku, v Evropské unii firmě Sama Bankmana-Frieda rovnou zakázali dočasně fungovat, na Bahamách, kde oficiálně sídlila, jí zmrazili veškerá aktiva. Všechny navíc dost vyděsil nejen rychlý propad burzy, ale i hackerský útok na FTX, který přišel bezprostředně po bankrotu a po němž z jejích účtů zmizely kryptoměny za 600 milionů dolarů.

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 14, 2022