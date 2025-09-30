Snění povoleno, snad bude jednou F1 v Brně. Milovníci rychlých aut slavili s Ferrari, Porsche nebo Pragou
Fanoušci rychlých aut zaplnili Masarykův okruh. Koscom EisKing Track Day přinesl show F1, supersporty i jízdy ve voze Praga Bohema.
Prvního září byl sice první školní den, ale na Masarykově okruhu v Brně to vypadalo, jako by prázdniny pokračovaly. Proběhl tu Koscom EisKing Track Day, svátek fanoušků rychlých automobilů a Formule 1.
„Samozřejmě bychom byli nadšeni, kdyby se v Česku jednou konal skutečný závod série F1. I proto jsme uspořádali toto setkání – abychom s fanoušky oslavili tento krásný sport a užili si atmosféru závodění,“ řekl Josef Král z dua EisKing, který spolu se Števem Eiselem a hodinářstvím Koscom trackday zorganizovali.
O tom, že by závod seriálu mohl jednou do Brna zavítat, se polemizuje již delší dobu. Duo EisKing, tedy závodní jezdec Josef Král a moderátor Števo Eisele, kteří moderují televizní přenosy závodů seriálu Formule 1, dostalo dotaz na tuto možnost během živého debriefingu Velké ceny Nizozemska. Ten v Brně předvedli před stovkami fanoušků. „No, být v Praze, tak vám odpovím hned,“ zavtipkoval Král. „Snívanie je povoleno,“ reagoval Števo Eisele.
Formule 1 v Brně
Díky této dvojici ale Brno Formulí 1 stejně ožilo. A to nejen skrze show, kterou předvedla. Na pódiu jim totiž dělal společnost skutečný monopost F1 týmu McLaren a kolem formulí se točil i doprovodný program: fanshop s formulovými suvenýry nebo paleta modelů formulí ze stavebnice LEGO. U ní také mohli malí i velcí fanoušci z kostek tvořit své vlastní monoposty.
Brněnský svátek motorismu ale nabídl i další atrakce. V paddocku mohli návštěvníci obdivovat pestrou paletu sportovních vozů, jejichž majitelé se rozhodli využít příležitost a se svými skvosty se vyrazili svézt na okruh. Kromě majitelů s jejich vlastními vozy ale show obstarávala i výjimečná auta pořadatelů akce.
Doslova v obležení bylo boxové stání Koscom s číslem 13, kde byl kromě hodinek k vidění jedinečný sportovní vůz Praga Bohema. V podstatě závodní speciál se silniční homologací budil velký obdiv a bavil fanoušky i v akci. Právě Josef Král totiž ty, kdo si zavčasu jízdu rezervovali, vozil s tímto vozem po okruhu. Reakce na svezení byly skutečně silné, řidič Pragu rozhodně nešetřil.
Kromě Pragy mohli fanoušci obdivovat i sestavu rychlých vozů Ferrari od Scuderia Praha, největší pozornost si vysloužily výjimečné modely Ferrari FXXK Evo a 599XX, které dávají zvukem svých dvanáctiválců vzpomenout na někdejší éru Formule 1. Ódu na mnoho válců předváděly i vozy Aston Martin a velké emoce budilo několik modelů Porsche 911 GT3 Cup nebo třeba BMW M2 a M4 od Šenkýř Motorsport a nové BMW M5 od českého zastoupení BMW. Návštěvníci si ale mohli prohlédnout i zcela jiné zástupce světa motoristického sportu: třeba dakarský speciál Aleše Lopraise.
Součástí celého dne a velmi žádaným bodem programu byly taxi jízdy, během kterých se mohli návštěvníci nechat svézt profesionálními závodníky ve výše uvedených supersportech.
Legendární časomíra
Spojení s Formulí 1 zajistila i značka Alpine, která prezentovala své sportovní vozy. Tým Formule 1 Alpine má od loňska partnera v podobě hodinářské manufaktury H. Moser & Cie, a její hodinky tak nemohly v Brně chybět. K vidění byly v režii Koscomu i další kousky, z nichž mnohé mají k formulím blízký vztah: například značka TAG Heuer a její modely Formula 1 letos zažívají renesanci i díky tomu, že se koncern LVMH stal partnerem celého seriálu F1.
V Brně měla svou živou premiéru také hodinková specialita v podobě limitované edice Festina EisKing Chrono. Hodinky z pětisetkusové limitované edice jsou individuálně číslovány a kromě gravírování na dýnku je jejich specialitou luminiscenční logo EisKing na číselníku.
Program v Brně nabídl i další speciality: kdo se nechtěl nebo nemohl prohánět přímo po autodromu, mohl zakusit například závodní simulátory, zazávodit si na autodráze o modely vozů od Shellu nebo si počkat na leteckou show Petra Kopfsteina či závěrečnou přehlídku zúčastněných vozů. A také na Koscom EisKing Track Run s Davidem Luu a Honzou Liškou alias Lišákem ve spolupráci s Red Bullem, během kterého si mohli fanoušci v závěru dne celou trať oběhnout.
