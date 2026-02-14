Sní deset jídel, chodí jako medvěd a za hodinu má po dřině. Takto se do formy dostává Chris Hemsworth
Luke Zocchi je už třináct let osobním trenérem filmového Thora. A jak se ukazuje, moc dobře ví, co dělat, aby vypadal „polobožsky“.
Moc dobře ví, co obnáší vybudovat superhrdinskou formu. Ostatně už přes třináct let je osobním trenérem hollywoodského herce Chrise Hemswortha, který se proslavil hlavně svou rolí Thora ve filmech od Marvelu. Právě on je tím důvodem, proč se herec vždy dokázal dostat do skvělé formy. Teď své tréninkové, ale i výživové praktiky odhalil – a dost možná si z nich něco odnesete i vy, pokud se alespoň trochu snažíte o dobrou figuru.
Luke Zocchi se v tomto případě nezaměřoval jen na skladbu jídla. Ta je známá už několik let a překvapí velkým důrazem na celistvé potraviny, množství kalorií i spotřebou olivového oleje. Nyní se zaměřil spíš na tipy a triky, díky kterým se Chris Hemsworth udržuje v kondici. Některé jsou bláznivé, jiné snadno proveditelné. A ano, bude potřeba… chodit jako medvěd.
První jídlo? V pět ráno
Žádné vynechávání snídaní s cílem prodloužit si noční půst a udržovat hladinu inzulinu na minimu. Hemsworth si dá první jídlo hned po probuzení okolo páté hodiny ráno. Prakticky hned v maskérně, pokud se zrovna připravuje na roli. Nesmí s ním ale přesáhnout 450 kilokalorií.
Deset jídel, co dvě hodiny
Proč zrovna 450 kilokalorií na porci? Důvod je prostý: potřebuje do sebe během dne dostat deset jídel. A právě tato hranice má být pro něj ideální, aby se nepřejedl (respektive nepodjedl) a udržoval si konstantní energii, než půjde spát. Aby mu to vycházelo, musí jít co dvě až tři hodiny.
Ani Thora nebaví pořád kousat
Jíst každé dvě hodiny nemusí být pro někoho udržitelné – a také Hemsworth s tím má občas problém. Jeho jídelníček se skládá z velké části z masa, vajec, zeleniny a menšího množství ovoce, nebojí se ale ani tekuté stravy v podobě proteinového shaku, který sem tam dává, když už mu klasické jídlo „leze krkem“.
Hlavně proteiny
Na tom není nic zvláštního. Většina gym bros udržuje své bílkoviny vyšší oproti ostatním makroživinám. Hemsworth se soustředí na poměr 40/30/30, tedy 40 procent proteinů, 30 procent tuků a 30 procent sacharidů. Je to pro něj i způsob, jak v intenzivním tréninkovém období líp uhlídat třeba regeneraci.
Chůze jako medvěd
Vidět medvěda zblízka, zvlášť když je na čtyřech a chystá se vyběhnout, je bezpochyby nebezpečný zážitek. Napodobování jeho chůze však může být skvělý doplňkový cvik k silovému tréninku. Hemsworth cvičí s těžkými váhami, ovšem v rámci zvýšení kondice a „použitelnosti“ těla zařazuje právě i medvědí chůzi. Smysl je jasný: být velký a silný, ale zároveň schopný se hýbat a mít výdrž. Pomáhá si ale i boxem.
Vždycky dá víc
Hemsworth je údajně velmi soutěživý – a to mu dává extra motivaci. Jakmile trenér (nebo kdokoliv jiný v posilovně) udělá například patnáct poctivých přítahů, nenápadně tím nastaví laťku, kterou filmový Thor chce překonat. Protože to má v krvi. A byť se to zdá jako maličkost, podle Zocchiho slov to přidává na intenzitě tréninků.
Rychle, ale přesvědčivě
Když jde do posilovny, ví, že tam bude maximálně hodinu. Je to ale hodina práce. Hemsworthův trenér popisuje, že staví trénink tak, aby byl účelný: opírá se o základní cviky pro celé tělo a kombinuje je do supersetů, aby se neztrácel čas. „Radši kratší a opravdu odpracovaný trénink než dlouhé pobývání v posilovně s pauzami, které rozmělní intenzitu,“ říká v rozhovoru pro Red Bull.
Regenerace a zase regenerace
Zocchi zdůrazňuje čtyři pilíře: pravidelnost, spánek, jídlo a stres. Když se rozpadne spánek a hlava, rozpadne se výkon i tělo. Dokonce přímo říká, že pro běžné lidi je často lepší mít realistický plán (třeba pár kvalitních tréninků týdně) než se snažit trénovat skoro každý den, přepálit to a nakonec polovinu tréninků „odfláknout“ kvůli únavě.