Co se nepovedlo Applu, chce dokázat Sony. Spolu s Hondou založí novou automobilovou značku

Vyvíjet a navrhovat elektromobily je věc záludnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Na tomto snu si vylámala zuby řada technologických společností jako Dyson, ale ani takovému Applu jeho automobilová vize nevyšla. Sony však na jejich neúspěchy nehledí a poté, co představilo již dva koncepty, se chce pustit i do sériové produkce elektromobilů s pomocí Hondy.

Bylo velkým překvapením, když Sony předloni v lednu představilo na slavném veletrhu spotřební elektroniky CES v americkém Las Vegas koncepci vlastního elektromobilu, který se výrazně vzdaloval všem konzolím, přehrávačům a další spotřební elektronice, na kterou jsme od tradičního japonského giganta zvyklí z minulosti.

Sony tehdy nepotvrdilo a ani nevyvrátilo, že by mělo skutečné ambice zkusit své štěstí v automobilovém průmyslu. Dlouho o voze neinformovalo, a proto to o rok později nevypadalo s celým projektem Vision S, jak se elektromobil nazýval, příliš optimisticky. Jenže Sony své vize nevzdalo a začátkem tohoto roku představilo druhou koncepci SUV Vision S 02, vycházejícího z původního sedanu.

Tím teoreticky vzkřísilo naději, že mimo PlayStationů v obývacích pokojích nás bude Sony bavit i na silnicích. Stále ovšem nebylo jasné, zda skutečně dojde k přetavení koncepcí do sériových vozů, či zda neslouží společnosti pouze jako muly, na kterých si testuje integrovaný hardware či software, který by byl později nabízen třetím stranám.

Nové koncepce elektromobilů od Sony, modely Vision S 01 a Vision S 02 Foto: Sony

Nyní však Sony potvrdilo, že se skutečně můžeme těšit na plnohodnotný elektromobil, který bude vznikat pod zcela novou společností. Tu Sony podle předběžných dohod založí s japonskou Hondou a první vozy by se měly začít k zákazníkům dostávat v průběhu roku 2025. Honda bude mít na starosti samotnou výrobu, zatímco pod nově založenou značkou bude probíhat vývoj, designování a také prodej elektromobilů. Sony pak přispěje vývojem platformy služeb mobility.

„Cílem Sony je naplnit svět emocemi přes kreativitu a technologie. Díky spojenectví se Hondou, která za mnoho let nasbírala rozsáhlé globální zkušenosti a úspěchy v automobilovém průmyslu, hodláme navázat na naši vizi, učinit prostor mobility emocionálním a přispět k rozvoji mobility zaměřené na bezpečnost, zábavu a adaptabilitu,“ uvedl šéf Sony Kenichiro Yoshida.

Generální ředitel Hondy Toshihiro Mibe k jeho prohlášení dodal, že byť jsou si obě společnosti blízké kulturně i historicky, jejich oblasti záměru se značně liší. V této odlišnosti však vidí přednost a možnost přinést do společného projektu to nejlepší ze sektorů, ve kterých podniky působí. Sony letos v lednu oznámilo i záměr vytvořit firmu Sony Mobility.

Tehdy prohlásila, že právě tato značka zastřeší její snahy o proniknutí na automobilový trh. Značka měla vzniknout letos, je ovšem otázkou, zda k jejímu vzniku po dohodnutém partnerství s Hondou dojde. Sony a Honda mezi sebou prozatím sepsaly předběžné memorandum o vzájemném porozumění s tím, že nově vzniklý podnik by měl začít fungovat ještě letos.