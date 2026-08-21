Spálil se a na Netflixu prodělal osm miliard. Teď se slavný investor vrací a zkouší to znovu
Americký miliardář a šéf Pershing Square Bill Ackman se po čtyřech letech vrací k Netflixu, na kterém kdysi prodělal přes osm miliard korun.
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Billu Ackmanovi stačily v roce 2022 necelé tři měsíce, aby se z jednoho z největších akcionářů Netflixu stal jeho hlasitým skeptikem. Nyní se tento slavný investor vrací ke stejné firmě, přestože ho první pokus stál přes 400 milionů dolarů, v dnešním přepočtu zhruba 8,3 miliardy korun. Nejde přitom pouze o snahu napravit starou chybu. Netflix, který Ackman letos znovu zařadil do portfolia své Pershing Square, už nestojí jen na přibývajících předplatitelích. Zavedl reklamu, zpoplatnil sdílení účtů a začal svým akcionářům vracet miliardy dolarů prostřednictvím odkupů akcií.
Pershing Square začal nakupovat Netflix už v lednu 2022, kdy jeho akcie během několika dnů ztratily přes třetinu hodnoty. Fond koupil více než 3,1 milionu akcií za více než miliardu dolarů, tedy přibližně 23 miliard korun, a zařadil se mezi dvacet největších akcionářů firmy.
Ackman tehdy vyzdvihoval pravidelné příjmy z předplatného, silnou značku, globální dosah i schopnost rozložit náklady na obsah mezi stovky milionů diváků. Netflix podle něj splňoval téměř vše, co Pershing Square u dlouhodobé investice hledá. Už v dubnu ale firma oznámila první pokles počtu předplatitelů za více než deset let. Akcie během jediného dne propadly o 35 procent a Ackman celou pozici prodal.
Důvodem nebyla pouze klesající cena. Netflix začal připravovat levnější předplatné s reklamou a zásah proti sdílení hesel, čímž se původně jednoduchý byznysový model stal hůře předvídatelným. Pro koncentrované portfolio Pershing Square, které obvykle drží jen několik velkých investic, představovala nejistota příliš velké riziko. Ackman proto přijal vysokou ztrátu a odešel. O čtyři roky později se však ukazuje, že právě změny, kterých se obával, pomohly Netflixu obnovit růst.
Omezení sdílení účtů přivedlo část neplatících diváků k vlastnímu předplatnému, zatímco levnější tarif s reklamou otevřel Netflixu další zdroj příjmů. Firma očekává, že letos reklamní byznys utrží přibližně tři miliardy dolarů, tedy přes 62 miliard korun.
Netflix má nyní více než 325 milionů předplatitelů a jeho velikost se začíná výrazně promítat do ziskovosti. Podle aktuálního dopisu Pershing Square rostly výdaje na obsah od roku 2021 průměrně jen o dvě procenta ročně, zatímco provozní marže se zvýšila z 21 procent na přibližně 31,5 procenta.
Firma tedy získává z každého dolaru tržeb více peněz, aniž by musela stejným tempem navyšovat rozpočet na filmy a seriály. Zároveň už dokáže vytvářet hotovost, kterou nepotřebuje pouze na další růst. Za letošní rok Netflix očekává volný peněžní tok kolem 12,5 miliardy dolarů, přibližně 260 miliard korun. Jen ve druhém čtvrtletí přitom odkoupil vlastní akcie za 4,7 miliardy dolarů, čímž zvyšuje podíl na budoucím zisku připadající na každou zbývající akcii.
Lepší firma ještě neznamená levnou akcii
Ackmanově návratu pomohl také výrazný pokles ceny. Akcie Netflixu od maxima z června minulého roku ztratily přibližně polovinu hodnoty a jejich ocenění se podle Pershing Square snížilo z více než čtyřicetinásobku očekávaného zisku na zhruba jednadvacetinásobek.
Ani za tuto cenu však nejde o bezrizikovou investici. Netflix pro třetí čtvrtletí očekává pomalejší růst tržeb a počet hodin strávených sledováním jeho obsahu se během prvního pololetí zvýšil pouze o dvě procenta. O pozornost diváků navíc nesoupeří jen s ostatními streamovacími službami, ale také s YouTube, TikTokem, sociálními sítěmi a videohrami.
Pershing Square předpokládá, že Netflix může v dalších letech zvyšovat zisk na akcii téměř o dvacet procent ročně. Pokud by ale sledovanost stagnovala, zdražování narazilo na odpor zákazníků nebo reklamní byznys rostl pomaleji, současné ocenění by mohlo být stále příliš vysoké.
Návrat neznamená, že Ackman v roce 2022 neměl prodávat. Tehdy se rozpadla jeho původní investiční teze a úspěch nového obchodního modelu nebylo možné spolehlivě odhadnout. Dnes má k dispozici několik let výsledků, které ukazují, že reklama i zpoplatnění sdílených účtů fungují. Pro investory je právě to nejdůležitější částí celého příběhu. Prodaná akcie nemusí navždy zůstat špatnou investicí, stejně jako kvalitní firma není dobrou koupí za libovolnou cenu. Ackman se nevrací ke stejné společnosti za stejných podmínek, ale k ziskovějšímu Netflixu s jiným obchodním modelem a nižším oceněním.