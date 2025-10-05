Sparta v Praze postaví akademii pro dívčí fotbal. Vyroste tu tribuna pro 800 diváků
V areálu SK Prosek vznikne moderní tréninkové centrum s venkovními i indoor plochami. Využívat ho budou i místní školy a obyvatelé.
Sparta udělala další krok k výstavbě vlastní dívčí fotbalové akademie. Během pražského ženského derby podepsala memorandum o spolupráci s městskými částmi Praha 9 a Praha 18. Projekt počítá s vybudováním moderního tréninkového centra v areálu SK Prosek na pomezí obou městských částí. Architektonická studie zahrnuje hlavní budovu akademie a tribunu pro 800 lidí, venkovní fotbalové a další sportovní plochy včetně indoor sportoviště.
Část areálu bude přístupná veřejnosti, v plánu je také vzdělávací a zdravotnické zařízení. „Ženský fotbal budujeme od základů, nesoustředíme se jen na vrcholek pyramidy, kterým je A-tým, jde nám o rozvoj talentované mládeže. Zároveň chceme, aby areál mohli v rámci pohybových aktivit využívat i místní obyvatelé a mládež,“ vysvětluje generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.
Projekt vnímají pozitivně i zástupci obou městských částí. „Sparta je pro nás zárukou odbornosti. Plánovaný rozvoj dívčí fotbalové akademie na těchto místech bude znamenat mimo jiné další příležitost pro sportování dětí z našich lokalit,“ říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera oceňuje, že Sparta počítá s využitím areálu i pro místní obyvatele a školy. Akademie by tak měla být přínosem pro sportovní život Letňan i širšího okolí.