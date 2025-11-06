Špatné zprávy o GTA 6, nejdražší hra všech dob se odkládá o víc než rok. A studio vyhodilo desítky lidí
„Omlouváme se, že to čekání ještě prodlužujeme. Ale umožní nám to dokončit hru ve stavu, jaký si zasloužíte,“ hlásí Rockstar Games.
Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hrou současnosti. A taky tou nejdražší, její vývoj má vyjít na více než miliardu dolarů. Ale kromě rekordní částky vyžaduje také pořádnou porci času – a to ještě víc, než se původně čekalo. Vývojáři ze studia Rockstar totiž oznámili, že vydání GTA 6 se opozdí. Už podruhé.
Původně jsme si zábavný zločin v GTA 6 měli touhle dobou už užívat. Jenže z původního data vydání slibujícího podzim 2025 se letos na jaře stal květen roku 2026. Ani to už ale neplatí. Studio Rockstar Games, které se do zpráv v těchto dnech dostalo i kvůli kontroverznímu vyhazovu třicítky vývojářů, nestíhá.
„Omlouváme se, že už tak dlouhé čekání ještě prodlužujeme. Ale těch několik měsíců navíc nám umožní dokončit hru v tak dobrém stavu, jaký očekáváte a jaký si zasloužíte,“ hlásá krátké oznámení studia Rockstar. Nové datum vydání GTA 6? 19. listopadu 2026. Tedy za více než rok. To navíc nejsou jediné špatné zprávy spojené s veleočekávanou hrou.
Tvůrci Grand Theft Auto 6 – hry, jejíž rozpočet podle odhadů už přesáhl miliardu dolarů, tedy zhruba čtyřnásobek celkové ceny GTA 5 – se před pár dny za nejasných okolností zbavili více než třicítky vývojářů z britské pobočky. Údajným důvodem měla být podle dotčených pracovníků jejich snaha založit odbory, Rockstar však takové nařčení odmítá.
„Zasáhli jsme proti malému počtu jedinců, kteří veřejně šířili důvěrné informace v rozporu s interními nařízeními. Náš krok nebyl jakkoliv spojený s právem na založení či vstup do odborů,“ uvedl pro agenturu Bloomberg zástupce studia. „Odmítáme, že by došlo ke zveřejnění důvěrných informací,“ následovala odpověď britské odborové asociace IWGB, jež se za exvývojáře postavila.
Tak či tak není konec vývojářů klíčovým prvkem v odložení GTA 6. I na poměry mnohamiliardového videoherního byznysu je nové Grand Theft Auto megalomanským projektem, pro který třicítka lidí není znatelné číslo. Pokud se potvrdí spekulace o více než miliardovém budgetu GTA 6, půjde o nejdražší hru historie. Samotná série Grand Theft Auto navíc významnou část herní historie psala.
První díl GTA vyšel už v roce 1997, třetí díl značku přenesl do 3D grafiky. Následovalo oblíbené GTA: Vice City, jež stojí za zmínku nejen kvůli osmdesátkovému soundtracku, ale také kvůli zasazení do fiktivního města Vice City, v němž se bude odehrávat (ačkoliv v současnosti) také GTA 6. Po dílech GTA: San Andreas a GTA 4 přišla v roce 2013 pátá hra, která prodala přes 200 milionů kopií a utržila 10 miliard dolarů. Dá se očekávat, že GTA 6 předchůdce trumfne. Ale až za více než rok. Čekání si zkraťte třeba čtením našeho herního newsletteru.