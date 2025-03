Spojuje malé investory s podnikateli, kterým banky nestačily. Ronda Invest pokořila třímiliardovou metu

Uložit 0

Když podnikatel žádá o úvěr na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci větších nemovitostních projektů u tradiční banky, často narazí i na tradiční překážky. Spoustu energie mu sebere průchod náročným administrativním kolečkem – když navíc potřebuje peníze rychle, na papírování nemá čas. A jakmile protančí všemi nástrahami bankovního světa, stejně ho může čekat překvapení, protože mu banka na jeho konkrétní záměr půjčit prostě nedokáže. Existují ale i jiné cesty.

Jednou z nich jsou úvěry zajištěné nemovitostí, které podnikatelům nabízí investiční platforma Ronda Invest. „Profinancovali jsme nádherný projekt rekonstrukce budovy U Kampusu v Hradci Králové podnikateli, který u banky nepořídil, protože šlo o veřejnou dražbu. Banka mu jednoduše neuměla garantovat proplacení financí v případě výhry. Tam, kde je pro podnikatele tradiční bankovní svět krátký, my nabízíme velmi rychlou cestu k financím za férových podmínek,“ uvádí konkrétní scénář Lukáš Blažek, který má v Ronda Invest na starosti úvěrový obchod. Žadatelé o tento typ úvěru dostanou rozhodnutí do 48 hodin a peníze i do deseti dnů.

Za většinou investičních projektů v portfoliu Ronda Invest stojí příběhy menších a středních českých firem, které řešily potíže s řízením cashflow při větších nákupech budov, pozemků, jejich rekonstrukcích nebo při výstavbě nových developerských projektů. Řešení zde ale nacházejí i podnikatelé z oblasti obchodu či služeb, kteří mají k dispozici nemovitost do zástavy.

Zájem podnikatelů s klesajícími sazbami stabilně roste.

Nebankovní financování nejčastěji využívají majitelé k opravě bytových domů, ale i menší developeři jako v případě výstavby a prodeje pětadvaceti rodinných domů v pražských Štěrboholech, kde pomohl úvěr od Ronda Invest na 230 milionů korun.

„Od bank se odlišujeme rychlostí a flexibilitou, se kterou umíme klientům vyjít vstříc. Nejčastěji si chválí, že díky nám nemuseli investice odkládat nebo rušit,“ doplňuje Blažek. Ve svém jádru je Ronda Invest jednou z investičních platforem, mezi které se řadí například i Portu, Fondee nebo Upvest. Zaměřením jde o P2B (peer-to-business) platformu, která spojuje malé investory s firmami. Investovat do vybraných projektů na druhé straně může kdokoli od tisíce korun. Díky zajištění nemovitostí pak s relativně nízkým rizikem a zhodnocením přes sedm procent ročně.

Zdroj: Ronda Invest Ronda Invest od roku 2017 do ledna 2025 poskytla úvěry za téměř 3 miliardy korun

„Financujeme menším a středním firmám jejich investiční záměry, typicky v hodnotě od dvou do sta milionů korun. Dbáme na to, aby šlo o spolehlivé firmy a bonitní nemovitosti v blízkosti velkých měst. K tomu navíc vyžadujeme poměr úvěru k hodnotě nemovitosti, tedy LTV, na úrovni do 70 procent. Když chce podnikatel půjčit 7 milionů korun, musí mít do zástavy nemovitost alespoň v hodnotě 10 milionů korun,“ vysvětluje Blažek. Splatnost úvěrů pak bývá mezi jedním až třemi roky, přičemž je možné i prodloužení financování na další období.

Ronda Invest od svého založení před osmi lety do ledna 2025 profinancovala projekty v celkové výši 2,9 miliardy korun a aktuálně je už nad třímiliardovou metou. „Po všeobecném útlumu zájmu o firemní úvěry na přelomu let 2022 a 2023, za kterým stály zejména velmi vysoké úrokové míry, zájem podnikatelů s klesajícími sazbami opět stabilně roste,“ říká šéf obchodu. Věří, že se společnosti Ronda Invest letos podaří poskytnout úvěry za další více než miliardu korun.

Od roku 2017 do projektů, kterých je přes 270 v Česku a na Slovensku, své prostředky vložilo téměř 4 500 investorů a vyplaceno jim dohromady bylo 235 milionů korun jen na výnosech, které se u jednotlivých investičních příležitostí pohybují typicky mezi sedmi až osmi procenty ročně.

Za investiční platformou Ronda Invest stojí několik silných finančních hráčů. Jedním je podle webu firmy Gabriel Kovács, kterému patří 15 procent mateřské společnosti Ronda Holding a.s. a který je zároveň majitelem spořitelního družstva Citfin. Druhým je finančník Vladimír Komár s 85procentním podílem, kterému mimo jiné patří česká kosmetická značka Dermacol.

„Záměry, které projdou naší prověrkou, financujeme z vlastních zdrojů. Klienti tak mají peníze na účtu rychleji než u crowdfundingu, kde se čeká, zda se složí dost investorů na realizaci projektu. My drobným investorům umožňujeme do zafinancovaných úvěrů investovat, až když úvěr běží. Výnosy se jim počítají ihned po zainvestování a první peníze jim vyplácíme už další měsíc. Samozřejmě vše bez jakýchkoliv vstupních poplatků nebo pravidelných srážek. Rychlost financování je jedna z našich velkých konkurenčních výhod,“ dodává Blažek.

Ač nejsou investice klientů pojištěny proti úpadku správcovské společnosti, zatím podle slov Blažka svým slibům stoprocentně dostáli: „Každému investorovi jsme vždy včas vyplatili původní investovanou částku i výnosy.“ Včasné a kompletní splacení svých závazků si drží jako hlavní prioritu, což v dnešní době není standardem.

K úvěru společnost vyžaduje sepsaný notářský zápis s přímou vykonatelností, což s vysokou spolehlivostí zajišťuje bezpečnost úvěrového procesu. Na webu společnosti je pak u každé investiční příležitosti transparentně komunikován způsob zajištění i pořadí věřitelů při vypořádávání závazků.