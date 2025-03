Štace v České poště ho vyčerpala, rozjel proto vlastní byznys. Teď chce pomoct logistice e-shopů

Uložit 0

Devětačtyřicetiletý podnikatel Petr Cinkl miluje hory. V posledních dekádách ale nezdolával pouze jejich vrcholy, ale i ty kariérní. Pohyboval se totiž taky ve vysokém managementu mnoha českých firem – prošel například Agrofertem i státní Českou poštou. Postupně ho však tato kariérní dráha začala vyčerpávat, především zkušenost s řízením pošty během covidu. Své znalosti tak teď zhodnocuje ve vlastním byznysu, v němž společně s Jakubem Kočím a Juliem Chaloupkou buduje logistickou značku Fulfillment.cz. Ta staví na vlastním systému řízení skladu i QR-kódovém řešení, které umožňuje sledovat každý kus produktu od naskladnění až po doručení zákazníkovi.

Od roku 2022, kdy Fulfillment.cz začal nabízet své služby, firma rychle roste – tehdy dosáhla obratu 21 milionů korun, o rok později to bylo bezmála 40 milionů, loni se už dostala na 65 milionů. Podobně se vyvíjí i ukazatel EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní a odpisů), který vzrostl z 500 tisíc korun v roce 2023 na loňské čtyři miliony. Firma aktuálně spolupracuje s více než 110 e-shopy, mezi které patří například Freshlabels, Woox, Pod7kilo, Kitchenette, Regals, Bergam nebo Kava.cz.

Jak loni Cinkl popsal pro CzechCrunch, vášeň pro logistiku ho neopouští a do příštích let má velké ambice. Plánuje například další integraci umělé inteligence do řízení skladu a zvýšení efektivity logistických procesů. Jeho dlouhodobým cílem je pak proměnit fulfillment ze standardní logistické služby v konkurenční výhodu e-shopů. „Naším posláním není jen růst, ale také změnit způsob, jakým e-shopy přemýšlejí o logistice a skladování,“ říká.

Cinkl totiž věří, že sledování každého kusu zboží v reálném čase umožňuje e-shopům přesně vypočítat logistické náklady a optimalizovat své obchodní strategie. „Když majitel e-shopu přesně ví, kolik ho stojí skladování každého kusu zboží na denní bázi, může chytře řídit marže, cash flow i marketingové kampaně. Díky transparentním datům získává plnou kontrolu nad náklady a růstem, navíc se snadněji rozhoduje, které produkty se vyplatí dlouhodobě držet na skladě,“ doplňuje.

Cena za skladování ve Fulfillment.cz se určuje podle velikosti i počtu položek – na rozdíl od běžné praxe, kdy si e-shopy pronajímají místo v regálech. Tento přístup umožňuje klientům přesně sledovat náklady. Samotný pojem „fulfillment“ vlastně označuje kompletní zajištění logistických služeb, tedy vše od objednání produktů u výrobce či dodavatele až po doručení zásilky koncovému zákazníkovi. „Práce na tom, aby celý logistický proces fungoval ještě lépe, neskončí nikdy,“ uzavírá Cinkl.