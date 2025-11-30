Stačí přidat vodu a tvoří elektřinu. Bratři z Náchodska vyvíjí speciální powerbanky, ulehčí vojákům
Nový projekt chce změnit, jak se na válečné frontě i mimo ni dobíjí elektronika. Běžné baterie totiž v praxi nejsou moc užitečné.
Osm sourozenců v malém východočeském městě a mezi nimi dva bratři, kteří si před rokem položili jednoduchou otázku: „Nevymyslíme něco?“ Dnes již vyvíjejí prototyp zařízení, které má potenciál změnit způsob, jak si vojáci přímo na bojišti dobíjejí elektroniku. Dominik a Jakub Regnerovi se svým projektem Re-gener vyhráli jarní Startup Academy od CzechCrunche. A to je pro ně jen odrazový můstek.
„Vyvinuli jsme něco na pomezí powerbanky a palivového článku, který má velikost standardizovaných zásobníků do zbraní,“ vysvětluje starší z bratrů Dominik. Ukazuje při tom jednoduchý prototyp – malá krabička má tři sloty, které se dají jednotlivě otevřít a do nich se vloží „sušenky“, tedy palivové kazety. Ty se pak zalijí vodou a následně generují elektřinu, pomocí USB-C konektoru si tak můžete nabít potřebou elektroniku.
Největší potenciál pro své zařízení bratři vidí zejména na frontě, kde věří, že mohou vyřešit jeden z klíčových problémů moderní armády, tedy distribuci energie v terénu. „Když voják někam vyrazí, má set powerbank, které mu vydrží určitou dobu. Pak ale dojdou a buď si je někde nabije, nebo mu vedení musí dopravit nové. To v našem případě není potřeba, distribuce palivových kazet je jednosměrná a po použití je lze vyhodit,“ vysvětluje Regner s tím, že takový systém výrazně ulehčuje logistiku. Tyto „sušenky“ jsou totiž lehké a lze na to využít i menší drony.
Klasické baterie rychle docházejí a voják jich neunese tolik, kolik spotřebuje.
Moderní válka na Ukrajině podle Regnera ukázala, že energie je dnes jedna z nejkritičtějších komodit. Zároveň však drony a další senzory vidí na bojišti prakticky všechno, takže větší logistické přesuny včetně dobíjecích zdrojů jsou okamžitě v ohrožení. Nabíjecí místa a bateriové depoty mají také být jedny z nejčastějších cílů útoků.
„Malé jednotky zůstávají v terénu bez zásobování klidně pět až deset dní a spoléhají na rádiovou komunikaci, navigaci, drony nebo optoelektroniku… Jenže klasické Li-ion baterie rychle docházejí a voják jich jednoduše neunese tolik, kolik elektronika spotřebuje,“ popisuje Regner. Problémem je totiž i hmotnost těchto baterií. „Řešení, které dodá víc energie při nižší hmotnosti a bez nutnosti nabíjení, je na takovém bojišti extrémně potřeba,“ věří.
Přímo s frontou přitom bratři zkušenosti nemají – jak to bývá, k nápadu se dostali oklikou. Jejich příběh začal v Červeném Kostelci u Náchoda, kde vyrůstali ve velké rodině osmi sourozenců. „Taková situace nás vždy vedla k určité samostatnosti,“ vypráví Dominik Regner s tím, že vzorem k podnikání jim byl jejich otec, který vlastnil a provozoval vlastní obchod.
Jakuba zlákala kariérní cesta v chemii, kterou studoval na pražském VŠCHT a získal magisterský titul v oboru bateriových technologií v Anglii, díky čemuž načerpal zkušenosti, jež nyní využívá v Re-generu. Kromě toho si aktuálně dodělává doktorát na téma vrstvených nanomateriálů. Nejstarší ze sourozenců Dominik prošel několik různých oborů – v Brně vystudoval strojní inženýrství se zaměřením na design vodních turbín a strojů, poté tři roky ve Škodovce pracoval jako externí vývojář na aerodynamice.
V posledních letech se ale víc ponořil do světa umělé inteligence, což využívá v aktuální štaci pro firmu, která dodává softwarová řešení pro armády a bezpečnostní složky. „Chvíli jsem dělal AI specialistu a pochopil jsem, jak tato technologie funguje. Nejsem ale programátor a víc mě táhne oblast byznysu, takže působím jako obchoďák,“ vypráví.
A právě díky tomuto zaměstnání si během řady obchodních jednání uvědomil problém, se kterými se musí vypořádávat armády v boji: „Narazil jsem na více než dvacet partnerů, s nimiž jsme se bavili o tom, že jedna z věcí, která teď na Ukrajině nejvíc rezonuje, jsou dodávky powerbank.“ Jde totiž jen o komoditu, kterou firmy prodávají s velmi malou marží.
Hele, existuje taková poptávka. Nevymyslíme něco?
„Protože brácha dělá doktorát právě v bateriových technologiích, někdy před loňskými Vánocemi jsem za ním přišel a zeptal se: ‚Hele, existuje taková poptávka. Nevymyslíme něco?‘“ popisuje Dominik. Jakub se zamyslel a přišel právě s výše popsaným řešením. „Od té doby vyvíjíme, zkoušíme a testujeme, jak bychom takovou věc jednou mohli dostat do sériové výroby,“ doplňuje Dominik Regner.
Nejde přitom o první podnikatelský nápad, který dvojice bratrů zkouší. Před lety například spustili projekt TalentPools, ve kterém chtěli propojovat ambiciózní studenty se zajímavými firmami prostřednictvím hackathonů. Podařilo se jim navázat první spolupráce například s konzultační společností KPMG, na druhé straně ale narazili na problém. „Nepodařilo se nám první hackathon naplnit, přihlásilo se jen asi deset studentů,“ přibližuje Regner.
Startup Academy
Aby svůj aktuální projekt pořádně nakopli, s Re-gener se přihlásili do jarního běhu Startup Academy od CzechCrunche. Získané zkušenosti, feedback i workshopy si přitom pochvalují – program je také donutil dokončit úplně první prototyp. „Protože jsme museli dělat prezentace a produkt ukázat, dotlačilo nás to k tomu, že jsme museli prototyp dodělat, jinak bychom vypadali trapně, což jsme samozřejmě nechtěli,“ usmívá se Regner. Byť nakonec s projektem i vyhráli ocenění během závěrečného demo daye, Regner přiznává, že během programu přemýšleli, že Re-gener ukončí. Jejich mentorem byl totiž Vojta Roček, partner Presto Ventures.
„Měli jsme poměrně dost intenzivní sezení. Poté jsem ztratil naději, že náš projekt vůbec dává smysl… ale Vojta nám pokládal správné otázky, hledali jsme odpovědi a právě to nás hodně posunulo,“ říká Regner. „Málokdo dokáže ocenit dobrý feedback tak jako Dominik a Jakub z Re-generu. Bylo mi ctí být u startu dalšího úspěšného českého defense startupu,“ komentuje sám Roček.
Doteď bratři financují vývoj prototypů kromě vlastního času z vlastních zdrojů, což je vyšlo na nižší stovky tisíc korun. „Ještě jsme připraveni zaplatit vývoj z vlastní kapsy, ale začínáme se dostávat do částek, které nejsou úplně zanedbatelné. Poté nás čekají věci jako patentové řízení a to už prostě nezvládneme sami,“ přiznává Regner.
Věří, že tyto dílčí kroky je postupně dovedou k vlastní sériové výrobě hardwarového produktu, svůj byznys model chtějí stavět zejména na pravidelném příjmu z prodeje zmiňovaných palivových kazet. V nejbližší době je cílem vyrobit asi dvacet funkčních prototypů, aby je mohli pořádně vyzkoušet, i když možná pořád s určitými mouchami. „Musíme začít testovat. Prototyp možná bude Fabie, ale díky tomu se posuneme ke Kodiaqu,“ srovnává Regner metaforicky. Rovnou k tomu ale dodává: „Víme, že je to ještě běh na velmi dlouhou trať.“