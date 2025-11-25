Standard jako u online potravin. Dva hráči spojují síly, balíčky z e-shopů doručí v hodinových slotech
Balík v předem domluveném čase i mimo velká města. Dodo a GLS rozšiřují možnost plánovaného doručení po celé republice, začnou zbožím z Pilulky.
Byť se v oblasti doručování zboží z e-shopů v posledních letech mluví zejména o výdejních boxech, rostoucí popularitu prodejci i dopravci vnímají také v doručení na adresu například domů, a to v přesně stanovených časových oknech – což je standard u online objednávek potravin. Na to teď reagují i dva logističtí hráči GLS a Dodo. Rozbíhají spolupráci a zákazníkům nabídnou doručení v předem vybraných hodinových oknech daného dne. Aktuálně jde o pilotní projekt, cílem je ale rozšířit jej do všech okresních měst v republice.
GLS v rámci spolupráce zajišťuje svoz a celostátní infrastrukturu, Dodo dodává technologii slotového doručení a řízení tzv. poslední míle. „Doručení na adresu má i v dnešní době své pevné místo a slotové doručení je chybějícím vylepšením, které zákazníkům přináší větší komfort a kontrolu,“ komentuje ředitel GLS v Česku Petr Pěcha. „Slotové doručení je novým standardem pohodlné dopravy zboží, který si zákazníci žádají napříč kategoriemi od potravin přes léky až po spotřební zboží,“ doplňuje šéf Doda Michal Menšík. Slotové doručení tak má být dostupné i pro e-shopy se sídlem či sklady mimo velká města.
Projekt je otevřen všem obchodníkům, v rámci pilotu se testuje rozvoz zásilek například z Pilulky, která prochází proměnou na longevity hub, zatím však jen v Praze a Brně. Vizí je pak nabídnout slotové doručení v jakémkoli okresním městě, což znamená pokrytí dvou třetin obyvatel Česka. „Dlouhodobým cílem pak je nabídnout možnost slotového doručení co největšímu počtu online nakupujících v rámci celé Evropy,“ doplňuje Menšík. Doručování v přesných časových oknech díky spolupráci s Dodem zákazníkům nabízí například Dr. Max, Decathlon, Samsung, Rituals, Alkohol.cz či Pet Center.
DODO
Klíčoví lidé
Michal Menšík
Zakladatel
Volné pozice