Střed Prahy čeká proměna za 10 miliard. Crestyl má po šesti letech zelenou, přestaví blok u Václaváku
Projekt Savarin je velkorysou stavbou, která propojí Václavské náměstí s ulicemi Panská, Jindřišská a Na Příkopě. Hotovo má být v roce 2029.
Developerská skupina Crestyl získala pravomocné územní rozhodnutí pro projekt Savarin v centru Prahy. Výrazně se tak přiblížila přestavba vnitrobloku v sousedství Václavského náměstí, kterou navrhla ikona současné architektury Thomas Heatherwick. „Nyní se naplno pouštíme do přípravy podkladů pro stavební řízení. Předpokládáme, že samotnou stavbu se nám podaří zahájit již v příštím roce a celý projekt tak dokončíme a otevřeme veřejnosti v roce 2029,“ říká Simon Johnson, CEO skupiny Crestyl.
Heatherwickův projekt, který developer veřejnosti ukázal v roce 2019, propojí Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou a skládá se ze čtyř samostatných, ale propojených částí. Středobodem se stane historická budova jízdárny, kolem které vznikne nové klidné náměstí se zahradou, kavárnami a restauracemi. Součástí bude také víceúčelový prostor pro kulturní akce, nový bezbariérový vstup do metra Můstek nebo galerie pro možné umístění Slovanské epopeje. V jedné části vznikne také Time Out Market s patnácti gastroslužbami. Náklady projektu překročí 10 miliard korun, pozemky čítají 15 tisíc metrů čtverečních.
Hotová je již první fáze – rekonstrukce barokního paláce od Kiliána Ignáce Dientzenhofera, která trvala od konce roku 2021 do podzimu 2024. V únoru letošního roku zde otevřelo Mucha muzeum. Britské studio Heatherwick patří k nejúspěšnějším světovým architektonickým ateliérům a často je oceňováno za revitalizaci opuštěných prostor. Crestyl s bilanční sumou 1,3 miliardy eur patří mezi vedoucí středoevropské developery s více než padesáti projekty v Česku a Polsku.