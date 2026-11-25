Stres stojí firmy přes 37 pracovních dnů na člověka ročně. Odborná podpora se bohatě vrátí, říkají v Mavie
Šéfovi se se stresem nesvěří dvě třetiny Čechů. Assessment Systems by Mavie Work řeší podporu lidí anonymně i odborně a předchází ztrátám efektivity.
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Budík zvoní v šest třicet, ale v hlavě už dávno předtím běží seznam úkolů. Člověk má za sebou další noc, kdy se spánek lámal mezi myšlenkami na splátku hypotéky, nedořešený spor doma a blížící se uzávěrku projektu. U ranního espressa přesto nasadí soustředěný výraz, otevře laptop a na týmovém callu na otázku, jak se daří, bez zaváhání odpoví, že všechno běží podle plánu. Navzdory vnitřnímu vyčerpání jede dál – jen pomaleji, s menší energií a větší chybovostí.
Podobný scénář dnes v Česku zažívá mnohem víc lidí, než by se z běžného provozu kanceláří mohlo zdát. Zatímco fyzickou nemoc prozradí horečka nebo neschopenka, psychické přetížení zůstává dlouho skryté. V tuzemské pracovní kultuře navíc stále přežívá nepsané pravidlo, že tlak se neukazuje navenek – ze strachu, aby zaměstnanec nevypadal méně odolný nebo si nepoškodil pozici v týmu.
Stres na pracovišti už není jen individuálním problémem, ale také ekonomickou výzvou.
Vyplývá to ze studie Mavie Stress Study 2026, kterou letos provedla společnost Mavie, poskytovatel komplexní zdravotní péče. Její firemní divize Mavie Work pomáhá víc než tisícovce firem v deseti zemích pečovat o zdraví zaměstnanců, od prevence přes psychosociální podporu až po rozvoj vedoucích. Podle studie v uplynulém roce tři čtvrtiny pracujících Čechů s nikým na pracovišti o svém duševním zdraví nemluvily. Více než dvě třetiny respondentů uvedly, že by se se svými potížemi nesvěřily ani přímému nadřízenému, a odbornou pomoc vyhledá jen devět procent zaměstnanců.
„Stres na pracovišti už není jen individuálním problémem, ale také ekonomickou výzvou. Když lidé pokračují v práci navzdory vyčerpání, problém často zůstává skrytý, jeho dopady na výkon, motivaci i výsledky organizace jsou však velmi reálné. Firmy proto nemohou čekat s řešením až na chvíli, kdy stres vyústí v pracovní neschopnost,“ říká Christoph Schnedlitz, generální ředitel Mavie Work.
Záchranná síť mimo firemní hierarchii
Zatímco dříve se firemní péče točila hlavně kolem volnočasových benefitů, v posledních letech se trend výrazně posouvá. Firmy si uvědomují, že ani sebelepší manažer není terapeut a nemůže řešit soukromé krize svých lidí. Do popředí proto nastupují nástroje, které zaměstnancům nabízejí psychickou podporu v pracovních i osobních tématech. V angličtině se pro ně zavedla zkratka EAP (Employee Assistance Program). V Česku jej společnostem poskytuje Assessment Systems by Mavie.
Na rozdíl od běžných benefitů funguje EAP jako diskrétní poradenská služba dostupná přesně ve chvíli, kdy zaměstnanec narazí na pracovní či osobní problém. Princip stojí na okamžité dostupnosti a stoprocentní důvěrnosti. Zaměstnanci mohou požádat o podporu kdykoliv během dne i noci – nepřetržitě funguje telefonická linka i chat, využít lze také online konzultace nebo osobní setkání v poradenských centrech.
Zaměstnavatel, nadřízený ani personální oddělení se přitom nedostanou k žádným informacím o tom, kdo službu využil a jakou situaci řešil. „Pokud firmy začnou jednat až ve chvíli, kdy se potíže projeví navenek nebo zaměstnanci sami požádají o pomoc, bývá už pozdě. EAP dává zaměstnancům bezpečný a důvěrný prostor, kde mohou s odborníky probrat pracovní i osobní potíže a hledat jejich řešení – aniž by je museli sdílet přímo na pracovišti nebo se bát negativních dopadů na svou kariéru,“ vysvětluje Schnedlitz.
Záběr témat, se kterými lidé poradce kontaktují, zdaleka nekončí u pracovního tlaku, termínů nebo konfliktů v týmu. Podle studie jsou hlavním zdrojem stresu sice pracovní povinnosti, hned za nimi ale následuje finanční situace, obavy z budoucnosti, poruchy spánku nebo neshody v rodině. Právě propojení pracovní a soukromé roviny dělá z EAP praktický nástroj – člověk nemusí čekat, až se osobní krize přelije do pracovního selhání.
Matematika místo měkkého benefitu
S proměnou trhu práce se mění i pohled vedení firem na návratnost podobných programů. Dlouhodobý stres totiž v týmech vyvolává takzvaný prezentismus – stav, kdy lidé sice fyzicky sedí u počítače, ale jejich reálný výkon výrazně padá. Mezinárodní výzkumy ukazují, že tato skrytá ztráta produktivity v průměru odpovídá 37,2 ztraceného pracovního dne na zaměstnance ročně.
Že včasná odborná podpora dokáže tyto ztráty výrazně brzdit, potvrzují data analýzy Workplace Outcome Suite. Podle globálních výsledků klesla u zaměstnanců po využití EAP vnímaná míra stresu o 31 procent, zatímco pracovní angažovanost vzrostla o 27 procent. Počet dní, kdy lidé nepřišli do práce, se snížil o 47 procent, a míra prezentismu dokonce o 51 procent. Analýza zároveň vyčíslila ekonomickou návratnost investice na 5,11 dolaru za každý vložený dolar.
Pokud firmy začnou jednat až ve chvíli, kdy se potíže projeví navenek nebo zaměstnanci sami požádají o pomoc, bývá už pozdě.
EAP představuje důležitý dílek celkové péče o pohodu lidí ve firmě. Dobrého šéfa ani zdravé pracovní podmínky nenahradí, skvěle je ale doplňuje – zaměstnancům totiž zpřístupňuje odbornou pomoc při pracovních i soukromých problémech. Umožňuje jim řešit potíže včas, hledat východisko pod vedením experta a zvládnout těžké situace dřív, než se rozrostou do vážnějších krizí.
„V Mavie stavíme na prevenci a chceme firmám i jejich zaměstnancům pomáhat rozpoznat rizika včas a pečovat o duševní i fyzické zdraví dříve, než se problémy prohloubí,“ doplňuje Christoph Schnedlitz.
Vedle společnosti Assessment Systems by Mavie Work, která se ve střední a východní Evropě už přes 24 let zaměřuje na psychosociální podporu, diagnostiku osobnosti a rozvoj leadershipu, patří do skupiny od loňského roku také největší český poskytovatel firemní zdravotní péče uLékaře.cz. Firmy tak mohou pod jednou střechou kombinovat online lékařské poradenství a prevenci s důvěrnou psychologickou pomocí i školením manažerů, jak včas rozpoznat přetížení v týmech. Více informací o Mavie a programu Employee Assistance Program najdete zde.