Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Strossmayerovo náměstí v Praze čeká proměna. Historický dům s věží projde rozsáhlou rekonstrukcí

Nárožní budovu navrhl před více než stoletím architekt Richard Klenka. Developerská společnost PSN v ní nyní připravuje 21 bytů.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

psn-01

Foto: JKH Atelier

psn-04
psn-03
psn-01-1+2
psn-02
psn-05
0Zobrazit komentáře

Baví vás články CzechCrunche?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit

Stojí tu už více než sto let, teď ale historický nárožní dům s výraznou věží a zdobenou fasádou na pražském Strossmayerově náměstí čeká velká proměna. Developer PSN ho opraví a vznikne v něm 21 bytů a dva nebytové prostory. Rekonstrukce přitom má zachovat původní architektonický ráz budovy. Pod názvem Rezidence Strossmayer se první byty otevřou novým obyvatelům v závěru roku 2029.

Každý druhý čtvrtek vám představíme to nejdůležitější z realitního trhu.

Newsletter Reality Check | Poslední vydání

Dům na rohu Strossmayerova náměstí a Janovského ulice vyrostl mezi lety 1906 a 1910 podle plánů architekta Richarda Klenky. Naproti se tehdy zároveň budoval kostel svatého Antonína, dokončený v roce 1914, a obě stavby tak dodnes výrazně utvářejí podobu této části Holešovic. Klenkův činžák přitahuje pozornost zejména novorenesanční fasádou se štukovými detaily, výraznými římsami a věží se stanovou střechou.

Na více než stoletou historii domu teď naváže obnova pod taktovkou PSN a architektů z JKH Atelier. Opravy se dotknou společných prostor, vrátí se dřevěná špaletová okna a původní dveře projdou repasí. Novou podobu dostane i dvorek, v suterénu pak přibude soukromá posilovna. Majitelé bytů budou mít navíc k dispozici vlastní sklep. „U podobných domů je důležité dobře rozlišit, co potřebuje změnu a co má hodnotu právě tím, že přetrvalo,“ říká Lukáš Srch, ředitel developmentu PSN.

Uvnitř vznikne 21 bytů od 2+kk po 4+kk s plochou od 57 do 167 metrů čtverečních. Některé se budou prodávat jako shell & core, tedy bez hotových interiérů – jejich podobu si tak kupující dotvoří sami. Jednotky v posledním patře už naopak budou kompletně dokončené. V přízemí přibudou ještě dva nebytové prostory.

Pro PSN, která na českém realitním trhu působí od roku 1991, jde o další rekonstrukci historické pražské budovy. Vedle toho ale připravuje i vlastní výstavbu. Ve Vršovicích plánuje proměnit bývalou továrnu Koh-i-noor, na Vinohradech zase ve spolupráci s Pentou Real Estate zastavět pozemek po Transgasu. Patří jí také pražský Tančící dům, Dům módy na Václavském náměstí, ikonická ústředna na Žižkově nebo pankrácký mrakodrap City Empiria.

Související témata:PSN
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    rodokmen

    Český vývojář naučil AI hledat předky ve starých matrikách. Přes noc se z jeho bezplatné funkce stal hit

  2. 2

    aisle

    Dvouletý startup Ondřeje Vlčka se prodal za 7,6 miliardy. A z desítek lidí udělal díky akciím milionáře

  3. 3

    jancura-02

    RegioJet neprodal, teď chce mít deset dětí. Snad jedno půjde směrem, jakým si přeju, hlásí Radim Jančura

  1. 1

    rodokmen

    Český vývojář naučil AI hledat předky ve starých matrikách. Přes noc se z jeho bezplatné funkce stal hit

  2. 2

    blue-light

    Modré světlo z mobilu spánek neničí tak, jak se tvrdilo. Skutečný viník večerního bdění leží úplně jinde

  3. 3

    bumble

    Byla nejmladší self-made miliardářkou, teď firmu prodává za zlomek ceny. Mladí poslali její byznys ke dnu