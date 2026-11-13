Strossmayerovo náměstí v Praze čeká proměna. Historický dům s věží projde rozsáhlou rekonstrukcí
Nárožní budovu navrhl před více než stoletím architekt Richard Klenka. Developerská společnost PSN v ní nyní připravuje 21 bytů.
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Stojí tu už více než sto let, teď ale historický nárožní dům s výraznou věží a zdobenou fasádou na pražském Strossmayerově náměstí čeká velká proměna. Developer PSN ho opraví a vznikne v něm 21 bytů a dva nebytové prostory. Rekonstrukce přitom má zachovat původní architektonický ráz budovy. Pod názvem Rezidence Strossmayer se první byty otevřou novým obyvatelům v závěru roku 2029.
Dům na rohu Strossmayerova náměstí a Janovského ulice vyrostl mezi lety 1906 a 1910 podle plánů architekta Richarda Klenky. Naproti se tehdy zároveň budoval kostel svatého Antonína, dokončený v roce 1914, a obě stavby tak dodnes výrazně utvářejí podobu této části Holešovic. Klenkův činžák přitahuje pozornost zejména novorenesanční fasádou se štukovými detaily, výraznými římsami a věží se stanovou střechou.
Na více než stoletou historii domu teď naváže obnova pod taktovkou PSN a architektů z JKH Atelier. Opravy se dotknou společných prostor, vrátí se dřevěná špaletová okna a původní dveře projdou repasí. Novou podobu dostane i dvorek, v suterénu pak přibude soukromá posilovna. Majitelé bytů budou mít navíc k dispozici vlastní sklep. „U podobných domů je důležité dobře rozlišit, co potřebuje změnu a co má hodnotu právě tím, že přetrvalo,“ říká Lukáš Srch, ředitel developmentu PSN.
Uvnitř vznikne 21 bytů od 2+kk po 4+kk s plochou od 57 do 167 metrů čtverečních. Některé se budou prodávat jako shell & core, tedy bez hotových interiérů – jejich podobu si tak kupující dotvoří sami. Jednotky v posledním patře už naopak budou kompletně dokončené. V přízemí přibudou ještě dva nebytové prostory.
Pro PSN, která na českém realitním trhu působí od roku 1991, jde o další rekonstrukci historické pražské budovy. Vedle toho ale připravuje i vlastní výstavbu. Ve Vršovicích plánuje proměnit bývalou továrnu Koh-i-noor, na Vinohradech zase ve spolupráci s Pentou Real Estate zastavět pozemek po Transgasu. Patří jí také pražský Tančící dům, Dům módy na Václavském náměstí, ikonická ústředna na Žižkově nebo pankrácký mrakodrap City Empiria.