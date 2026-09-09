Vznikl tu jeden převratný vynález, teď zde budou byty. Projekt za tři miliardy zachová komín Koh-i-nooru
Společnost PSN zahájila přeměnu vršovického brownfieldu. Vznikne zde bydlení, služby i nový veřejný prostor se zelení.
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Právě tady, ve vršovické továrně Koh-i-nooru, vznikl na svou dobu převratný vynález – zakladačka, mechanický stroj na zakládání pružin do stiskacích knoflíků neboli patentek, který dokázal zastat práci až deseti zručných dělníků. Historie areálu sahá do roku 1902 a zboží odsud putovalo daleko za hranice Prahy. Výroba zde fungovala 120 let, teď se téměř dvouhektarový areál začíná měnit.
Developerská společnost PSN získala tento brownfield v roce 2018. Už tehdy bylo podle ní zřejmé, že některé objekty jsou v nevyhovujícím stavu a celý areál čeká rozsáhlá proměna. Nyní již začaly stavební práce, které bývalou továrnu přemění na komplex s přibližně 600 byty, 30 komerčními prostory, pěšími propojeními a zelení. Ve hře je také muzeum věnované zakladateli fabriky Jindřichu Waldesovi.
„Koh-i-noor je místo, které Vršovice formovalo desítky let, a právě k jeho historii chceme přistupovat s respektem. Nechceme vytvořit uzavřený rezidenční areál, ale otevřít dnes nepřístupné území a vrátit do něj život. Zachováváme to nejcennější z jeho industriální minulosti a doplňujeme bydlení, služby a veřejný prostor, který bude sloužit nejen novým obyvatelům, ale i současným Vršovičákům,“ říká Max Skala, šéf PSN a syn jejího zakladatele Václava Skaly.
Architektonické řešení pracuje s kontrastem dochované průmyslové architektury a nových objektů. Rekonstrukcí projdou například památkově chráněné budovy bývalých mechanických dílen. Zachován zůstane i tovární komín, který bude pomocí lehké ocelové konstrukce doplněn do své původní výšky. „Koh-i-noor je jeden z největších diamantů na světě, zdobí britské korunovační klenoty. A já doufám, že z tohoto areálu také vybrousíme diamant,“ uvádí k projektu architekt Jakub Cigler, který za návrhem stojí.
První etapa nabídne 125 jednotek v rekonstruované budově při Vršovické ulici a necelých 220 bytů v sousední novostavbě. Převažovat budou dispozice 1+kk a 2+kk, zhruba čtvrtina nabídky připadne na větší byty pro rodiny. Celkové stavební náklady dosáhnou přibližně tří miliard korun. Prodej chce PSN zahájit na začátku roku 2027. První obyvatelé by se do areálu měli nastěhovat ve druhé polovině roku 2029.