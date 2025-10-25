Tahle hra ovládla moje mládí – a vsadím se, že i vaše. Před 25 lety rudý poplach ohlásil útok na Ameriku
Command & Conquer: Red Alert 2 zasáhl srdce fanoušků silou ničivých bomb svržených z obávané sovětské vzducholodi Kirov.
Jsou hry, které vás fakt hodně baví. Jsou hry, na které vzpomínáte i dlouho po dohrání. Jsou hry, které jsou dlouhodobě uznávané jako legendy žánru. A pak jsou hry, ze kterých jste schopni citovat i tu největší blbost čtvrt století po vydání. Jako tahle.
„Is it done, Yuri?“ – „No, comrade premier. It has only begun.“
Proč si pamatuju rozhovor mezi sovětským premiérem Romanovem a holohlavým, tajemným a myšlenky ovládajícím Yurim? Proč mám i teď v hlavě hlášky všech jednotek v čele s nesmrtelným: „Kirov reporting!“? Proč mi v uších stále zní songy z peckovního soundtracku jako Hell March 2?
Asi protože mi tehdy bylo nějakých -náct a absolutní bomba jménem Red Alert 2 odpráskla spoustu mého volného času. A vsadím se, že i toho vašeho. Command & Conquer: Red Alert 2 teď slaví 25 let od premiéry, tak si ho pojďme připomenout. Tedy pokud jste na něj vůbec někdy zapomněli. Já totiž ne.
Byl jsem mladý a naivní, a když jsem strčil cédéčko do počítače a instalační program mi anglicky zahlásil „VAROVÁNÍ, DETEKOVÁN VOJENSKÝ SOFTWARE“ a „DO TŘICETI SEKUND ZADEJTE KLÍČ“, věřil jsem tomu. Nikdy v životě jsem už nic tak rychle nenapsal, a to jsem zkušený uživatel klávesnice. Už tohle bylo fakt něco. Přitom jsem kultovní „reďák“ ještě pořádně ani nespustil.
Když už jsem tak učinil, dostal jsem jeden z nejlepších zážitků své herní historie. Za který opět mohli vývojáři z Westwood Studios, kteří do nás na konci devadesátek a na přelomu století cpali jeden hit za druhým. Mimochodem, když je řeč o hitech, pusťte si ke čtení soundtrack RA2 od Franka Klepackiho. A rovnou ten Hell March.
Westwood byli autoři prababičky všech realtimových strategií Dune 2. Žánr pak definovali prvním dílem série Command & Conquer, který nedávno oslavil třicítku. Poté vyměnili moderní bojiště za retro studenou válku v jedničce Red Alertu. Následoval Tiberian Sun s fantasticky potemnělou sci-fi atmosférou. Načež koncem října 2000 stvořili další pecku. V očích spousty fanoušků dost možná tu největší.
Red Alert 2 si získal srdce fanoušků s lehkostí, s jakou sovětská vojska obsadila ve hře Washington DC. Využil vypilovanou hratelnost z předchozích titulů – postavit základnu, vytěžit suroviny, vytrénovat vojsko a zničit nepřítele – a k tomu přidal vtipný nádech béčkových akčních filmů. Do té doby se přitom série C&C brala docela vážně, ale na hrané filmečky a příběh Red Alertu 2 s úsměvem vzpomínáme dodnes. Však se podívejte do galerie a níž si pusťte intro.
Děj hry míchal útok Sovětského svazu na Spojené státy, ovládání myšlenek, Alberta Einsteina a jeho technologii přesouvání časem i elitní agentku Tanyu, která byla stejně sexy jako drsná. Anebo sovětskou velitelku, která jako jediná postava ve hře nosila latexovou uniformu. Dospělejšímu mozku už některé tyhle prvky přijdou přinejmenším lacinější. Ale pro teenagerovské hlavy kolem roku 2000? To byl zásah jako ze dvou kanónů ruského tanku Apocalypse.
A možná tomu nebudete věřit, ale i když tady na CzechCrunchi kromě aktualit z herního průmyslu často píšu o všelijakých výročích a starších hrách, nejsem kdovíjaký retrofil přehnaně se rochnící v nostalgii. Staré hry jsou kolikrát jednoduše nehratelné, otravné a hnusné. To dobré, co v nich je, je bohužel až příliš často utopené v uživatelské nepřívětivosti a nepřístupnosti. Ale Red Alert 2? Ten jsem naposledy hrál před dvěma týdny. I když ne tak docela…
Kromě toho, že Red Alert 2 byl sám o sobě recenzemi vychvalovaný a komerčně úspěšný titul, ani za těch pětadvacet let nezahynul. Zaprvé získal podobně dobře přijaté rozšíření Yuri’s Revenge, sluší se také připomenout třetí díl z roku 2008. I když se ale hratelností i příběhovou nadsázkou od uctívané dvojky přece jen odchýlil až moc. Kultovní status RA2 nicméně dodnes přiživují fanoušci. A to málokdy vídaným způsobem.
Nadšenci do C&C totiž stvořili přídavek jménem Mental Omega, který do hry přidává desítky jednotek a budov, půl tuctu kampaní, nespočet misí a úplně nový příběh, který navazuje na Red Alert 2 a Yuri’s Revenge. Jestli jste už původní hru hráli, je to skoro jako hrát oficiální rozšíření od dnes už zesnulého Westwoodu. A jestli jste Red Alert 2 nehráli? Tak to hned jděte napravit! Tajemný telepat Yuri vám to přikazuje.