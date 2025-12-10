Tak špatná reklama, že ji McDonald’s smazal. Použil umělou inteligenci jako Rohlík a Coca-Cola
Coca-Cola, Rohlík, teď i McDonald's. Velké firmy se předhánějí v použití umělé inteligence, ale výsledky zatím spíš sklízí kritiku.
Zpívá se v ní, že Vánoce jsou ta nejhorší část roku. Protože jsou plné shonu, nacpaných obchodů nebo spáleného cukroví. S tím by ještě mnozí zákazníci McDonald’s – a nejen ti – nejspíš souhlasili. Jenže fastfoodový řetězec pro svou novou reklamu, která láká zákazníky, aby se před vánočním chaosem až do ledna ukryli v jeho restauracích, využil umělou inteligenci… a reakce byly ještě horší než vánoční katastrofy ukazované ve videu.
Nejprve pod ní vypnul komentáře plné kritiky použití AI. Jenže negativní ohlasy na novou reklamu pokračovaly i jinde. A tak ji firma z kanálu na YouTube před veřejností zcela skryla. Jakmile ale jednou něco vypustíte online, už to těžko úplně smažete, takže výtvor umělé inteligence ve službách McDonald’s můžete zhlédnout jinde, třeba na sociálních sítích.
Spot pro nizozemské zastoupení firmy ale v sázce na umělou inteligenci není sám. Výsledek byl obdobný, jako když to nedávno zkusila Coca-Cola. Ta svou slavnou reklamu s náklaďáky také svěřila AI – a také za to schytala kritiku. Nicméně nemusíme se dívat jen za hranice, svůj AI pokus představil i v Česku Rohlík.
Největší online supermarket se sice chlubil tím, že jeho vánoční reklama letos stála jen pár tisíc ve srovnání s loňskými sedmi miliony korun, stejně jako video McDonald’s ale působí nepřirozeně a uměle. Mimochodem i Rohlík má u své AI reklamy vypnuté komentáře, ačkoliv třeba u videa věnovaného maminkám či u předloňské vánoční reklamy lidé na YouTube mohou vesele diskutovat.
Za reklamou pro McDonald’s stojí agentura TBWA a produkční společnost The Sweetshop, která se ke kritice postavila svérázným způsobem. „Sedm týdnů jsme téměř nespali, vygenerovali jsme tisíce záběrů. Nebyl to žádný trik s AI. Byl to film. A umělá inteligence tenhle film nevytvořila. To my,“ uvedli tvůrci v prohlášení. Jehož originál shodou okolností v mezičase také zmizel, ale samozřejmě ho zase někdo stihl uložit.