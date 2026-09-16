Tak velké finále reality show tu ještě nebylo. Čeští Zrádci chtějí vyprodat O2 arenu
Finále třetí řady populárních Zrádců se neodehraje jen na obrazovkách. Markus Krug a spol. chystají největší živé finále reality show vůbec.
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Finále třetí řady reality show Zrádci se neodehraje jen na obrazovkách. Tvůrci pořadu ho přesouvají do pražské O2 areny, kde až 15 tisíc diváků čeká tříhodinový večer složený z promítání finálového dílu na velkoplošných obrazovkách a doprovodné živé show. Podle organizátorů v čele s režisérem a producentem pořadu Markusem Krugem půjde o největší živé finále reality show vůbec. U formátu, jako jsou Zrádci, se o podobnou akci zatím nikdo nepokusil.
Největší česká aréna navazuje na premiéru třetí řady, kterou ve středu 16. září sledovalo vyprodané pražské Kongresové centrum. Jak popsal server Seznam Zprávy, na vstupenky se stála virtuální fronta s tisíci lidmi, přestože první díl je týž večer k vidění online na Prima+. Lístky vyšly na 1 990 až 9 990 korun. Promítání v sále pro zhruba 2 700 lidí předchází živá show s novou hudbou a herci, na které pracuje přes sto lidí. První epizodu spolu s přenosem následné talk show zároveň nabídla za 329 korun kina po celé republice.
Cesta do velkých sálů začala nenápadně. První projekci uspořádali tvůrci v malém kinosále FAMU pro několik přátel, pak přišla běžná kina a multiplexy. V prosinci 2024 se v kinech promítalo finále první řady, o rok později už kina uváděla každý díl a finále druhé řady šlo souběžně na Primě, streamovací platformě Prima+ a v 66 sálech ve dvanácti městech.
Inspirací byla britská verze pořadu, Markus Krug si ale mylně vyložil, že kina promítají všechny epizody. „Začali jsme to proto trochu partyzánsky dělat po vlastní ose a za vlastní finance, které jsme měli z podcastu. Vybudovali jsme něco tak trochu omylem,“ vzpomínal pro Seznam Zprávy Krug, který má na starosti vedle samotné televizní reality show i kreativní vedení večera v O2 areně.
Za vizuální stránkou plánované akce stojí Matyáš Vorda se svým týmem, akci připravuje TV Prima společně se společností Bestsport, která provozuje O2 arenu a patří do skupiny PPF, a digitální agenturou Close Friends, za níž stojí Vilém Franěk, Jan Cón a Martin Mikyska alias Mikýř. Finálový večer proběhne ve středu 2. prosince, předprodej vstupenek začíná 23. září, přičemž předplatitelé streamovací služby Prima+ dostanou přednostní přístup a možnost vybrat si místa dřív než ostatní diváci.
Zrádci přitom nejsou jediní, kdo láká diváky do sálů, jak připomínají Seznam Zprávy. Letos v červnu se vyprodalo první živé finále Survivora ve Foru Karlín, přestože ho Oneplay zároveň nabízelo online, a slovenská Ruža pre nevestu objela s promítáním jedenáct měst. Finále britských Zrádců se v lednu promítalo v kinech a barech napříč Británií. Český model podle Kruga nyní sledují i v zahraničí – tým připravuje případovou studii pro britské kolegy a na premiéru v Kongresovém centru mají dorazit zástupci BBC i držitelé licence.