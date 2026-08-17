Takhle jste Akta X ještě neviděli. Mulder a Scullyová se vrací v hororovější verzi, musíte se k ní proklikat
Na Disney+ si pustíte režisérský sestřih snímku Akta X: Vrach Frankensteyn, temnější verzi staršího filmu Akta X: Chci uvěřit.
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Vídejte ho na Googlu častěji.
Když se řekne Akta X neboli X-Files, taky vám v hlavě zní ta nezapomenutelná a tajuplná znělka? Tu du du dum… Tak se připravte na to, že mrazení způsobené těmihle tóny po dlouhých letech opět zažijete. Mulder a Scullyová se totiž vrací ve staronovém filmu. Proč staronovém? Protože sám původní tvůrce Akt X vzal svou dřívější práci a předělal ji do podoby, kterou mu kdysi studio nedovolilo. Byla totiž až moc drsná.
Akta X nebyla jen seriálem, dočkala se i dvou filmových zpracování. To druhé z roku 2008 s názvem Akta X: Chci uvěřit neboli X-Files: I Want to Believe ale diváky kdovíjak nepotěšilo. Místo mimozemšťanů, monster a mrazivého hororu dostali spíš kriminálku. Teď ale na Disney+ dorazil snímek Akta X: Vrach Frankensteyn. Avšak pozor, najít ho na streamovací službě není jen tak.
Jestli si novinku chcete na Disney+ pustit, ani se nepokoušejte hledat „Vrach“. Místo toho si najděte Akta X: Chci uvěřit a klikněte na Bonusy. Tam na vás čeká Vrach Frankensteyn, režisérský sestřih snímku z rukou Chrise Cartera, otce Akt X. „Film, který tehdy šel do distribuce, nebyl tím, který jsem měl v úmyslu vydat,“ hlásí dnes režisér a scenárista.
„Šéfové studia Fox po nás chtěli snímek přístupný od třinácti let. Museli jsme ho nadvakrát sestříhat, než z něj nebyli pobouření,“ uvedl Carter pro magazín Rolling Stone. Zato režisérská verze dostala druhý nejpřísnější rating. A až si Akta X: Vrach Frankensteyn na Disney+ pustíte, možná vás překvapí kratší stopáž než u zdrojového filmu. Filmaři z něj totiž vystříhali nudnější a romantičtější scény, aby vás nic nerušilo od pořádného mrazení v zádech.
A mimochodem, staronový film není jedinou zajímavou novinkou kolem značky X-Files. Oscarový filmař Ryan Coogler podepsaný pod taktéž oscarovými Hříšníky chystá restart seriálových Akt X. Do kterých už nicméně původní autor nepromlouvá. „Schválně jsem si ani nepřečetl scénář. Chci sednout na gauč s miskou popkornu a podívat se na to jako ostatní,“ uzavírá Carter.