První země Evropy povolila Tesle její samořiditelný systém FSD. Češi mají zatím smůlu
Nizozemští řidiči budou první v Evropě, kdo může oficiálně využít automní systém řízení od Tesly známý jako FSD.
Tesla získala v Nizozemsku povolení pro svůj systém autonomního řízení zvaný Full Self-Driving (čili FSD). Jde o první zemi v Evropě, kde bude tato funkce dostupná na zákaznických vozidlech. Nasazení proběhne formou bezdrátové aktualizace softwaru v průběhu nejbližších dní. Tesla zároveň uvádí, že pracuje na získání regulatorních povolení i v dalších evropských zemích. Kdy to bude možné například v Česku, ale není jasné.
FSD (v módu Supervised) je sada pokročilých asistentů řízení, která umožňuje vozidlům Tesly zvládat provoz na městských ulicích, průjezd křižovatkami nebo změny jízdních pruhů. Systém přitom stále vyžaduje aktivní dohled řidiče a vůz se nepovažuje za autonomní – odpovědnost zůstává na řidiči. Klíčem k fungování této technologie je neuronová síť trénovaná na anonymních datech z reálného provozu. Podle Tesly bylo s FSD celosvětově najeto přes 14 miliard kilometrů, především v USA.
Před spuštěním pro zákazníky Tesla v Evropě absolvovala interní testování čítající přes 1,6 milionu kilometrů s aktivním FSD. V rámci kampaně Ride-Along, která proběhla i v České republice, si systém vyzkoušelo více než 13 tisíc lidí. Nedávno pak svět oběhlo video, jak nadšenci s Teslou Cybertruck jezdí středem Prahy, tam ale nešlo o oficiální FSD.