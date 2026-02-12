Tichá revoluce. Počet investorek skokově roste, nutí je k tomu demografie i obavy z budoucnosti
Ještě nedávno tvořily zlomek investorů, loni se jejich podíl na platformě XTB zdvojnásobil. Češky ztrácejí ostych a zhodnocují úspory.
Je to rovnice, která dlouhé roky nevycházela. Ženy v Česku se dožívají v průměru o sedm let vyššího věku než muži, ale do penze odcházejí s výrazně menším finančním polštářem. Kombinace nižších mezd a kariérních pauz kvůli péči o rodinu vytváří nebezpečný mix, který ekonomové nazývají „feminizací chudoby“. Dlouho navíc platilo, že svět investic, který by mohl tento nepoměr vyrovnat, byl doménou mužů. To se ale začíná dramaticky měnit.
Ještě před několika lety byly Češky na investičních platformách spíše výjimkou, nejnovější data XTB ale ukazují zlom. Tato investiční platforma má přitom v Česku silnou uživatelskou základnu a celosvětově ji používá přes 1,2 milionu lidí. Zatímco v letech 2020 až 2024 stagnoval podíl žen mezi investory okolo hranice 8,5 procenta, v posledním roce došlo k bezprecedentnímu skoku. Podíl žen v celkové klientské základně se téměř zdvojnásobil na 15,8 procenta.
Ještě výmluvnější je pohled na složení nových uživatelů. Z těch, kdo si účet otevřeli v uplynulém roce, tvořily ženy téměř pětinu. Přitom ještě v roce 2021 byl tento podíl pouhých šest procent. Jde o jasný signál, že investování přestává být vnímáno jako čistě pánský klub a stává se běžnou součástí správy rodinných financí.
Nelítostná matematika
Může ale investování být lékem na strukturální genderové nerovnosti, jako je pay gap, tedy rozdíl v platech mužů a žen? Investorka, akciová analytička a hlavní ambasadorka nové iniciativy Ona investuje Anna Píchová varuje před falešným optimismem: „Nižší mzda v průběhu života se investováním dohání velmi těžko. Pokud vedle sebe máme stejné osoby investující stejné procento svých příjmů, tak člověk s nižším příjmem nebo s několikaletým výpadkem příjmů na tom bude ve výsledku hůře. To je matematika, kterou nejde obejít.“
Jedním dechem ale dodává, že právě proto je pro ženy investování nutností. Nejde o závod s muži, ale o vlastní zabezpečení. „Péče o finance by měla být cestou, jak se připravit na nečekané životní situace. Otázkou nemá být, jestli investováním uzavřu mezeru ve výdělku, ale jestli na tom budu v budoucnu lépe. A tady je odpověď jednoznačné ano,“ říká Píchová.
Co tedy ženám bránilo začít dříve? Podle Píchové nešlo ani tak o nedostatek kapitálu jako spíše o psychologické bariéry. Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR) jsou nejčastější brzdou obavy ze ztráty peněz a strach z podvodů.
„Důvody jsou individuální, ale často se opakuje i to, že ženy nevědí, jak začít, nebo nemají důvěru v investiční zprostředkovatele,“ vyjmenovává Píchová. Právě otevírání diskuze a edukace má ženám pomoci získat potřebné investiční sebevědomí.
Psychologie hraje roli i v samotné strategii. Vzhledem k tomu, že se ženy dožívají vyššího věku, musí jejich portfolio vydržet o dekádu déle než mužům. „Čistě na základě dat by díky delšímu investičnímu horizontu mohly ženy alokovat větší podíl portfolia do dynamičtějších nástrojů, jako jsou akcie, a tento poměr nechat vyšší o něco delší dobu,“ uvažuje analytička.
Dědictví, přístup k prostředkům a účtům se nejlépe řeší včasným podchycením.
Zároveň ale upozorňuje na pragmatickou stránku věci, která se v rodinách často opomíjí. Mnohem důležitější než ladění desetin procent výnosu je mít vyřešené krizové scénáře. „Ztráta životního partnera je nejenom emocionálně náročné období, ale může vést také ke ztrátě finanční stability. Dědictví, přístup k prostředkům a účtům – to vše se nejlépe řeší včasným podchycením,“ dodává Píchová.
Iniciativa Ona investuje
Právě na odstranění bariér a zvýšení finanční gramotnosti cílí vzdělávací iniciativa Ona investuje, za kterou stojí společnost XTB. Cílem není přesvědčit každou ženu, aby se stala day-traderkou sledující grafy 24 hodin denně, ale dodat jí odvahu vzít finance do vlastních rukou. Odbourat strach ze složitého výběru akcií pomáhají i nové technologie jako například Investiční plány od XTB, které umožňují pasivní investování do celých sektorů ekonomiky skrze ETF fondy, u nichž stačí jen zvolit portfolio a nastavit trvalý příkaz.
V rámci iniciativy Ona investuje platforma XTB nabízí bezplatný vzdělávací kurz, který reaguje na pozitivní trend v datech a má za cíl podíl žen mezi klienty dále zvyšovat. Kurz je koncipován tak, aby v něm užitečné informace a potřebnou motivaci našly jak úplné začátečnice, tak zkušenější investorky.
View this post on Instagram
K tomu platforma nově představuje vzdělávací projekt, který staví na silných ženských vzorech z různých oblastí financí. Příběh každé z nich boří mýtus, že investování je nudná nebo příliš složitá disciplína. Annu Píchovou, která se v kurzu zaměřuje na psychologii investování a základy pro začátečnice, doplňují další tři expertky.
Marika Čupa, investorka a právnička stojící za projektem fin4elle, vysvětluje makroekonomické souvislosti a základy ETF strategií. Kamila Kudělová, zakladatelka projektu Úspěšná investorka, přináší know-how pro ty, které láká aktivnější výběr akcií (stock picking). A Nikola Žítková, provozní ředitelka společnosti NeoTax, radí, jak vyřešit daně, což je pro mnohé investory stále strašákem.
Do kurzu Ona investuje je možné se zaregistrovat zdarma přímo na stránkách XTB a zvolit si, zda má být celý kurz zpřístupněn najednou, nebo po jednotlivých lekcích v týdenních rozestupech.
„Nejde o to, ukazovat ženám jednu cestu jako tu správnou, ale dát jim znalosti, aby se do světa investic vůbec vydaly. Psychologie investování a kognitivní chyby jsou oblastí, které by měl věnovat čas každý investor,“ uzavírá Píchová s tím, že právě vzdělání je nejlepší obranou proti strachu i špatným finančním rozhodnutím.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.