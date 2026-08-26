Tim Cook představil poslední produkt v roli šéfa Applu. Nabušený Mac pro éru AI vyjde na 540 tisíc korun
Apple v tichosti uvedl Mac Studio s čipy M5 Max a M5 Ultra i Mac mini s M6 a M5 Pro. Nové počítače cílí na běh AI modelů přímo v zařízení.
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Apple v úterý rozšířil desktopovou nabídku o nový Mac Studio s čipy M5 Max a M5 Ultra a Mac mini s čipy M6 a M5 Pro. Ústředním tématem nenápadné premiéry, která proběhla jen formou tiskové zprávy, je umělá inteligence – nové stroje mají podle výrobce zvládat spouštět rozsáhlé jazykové modely přímo na zařízení, bez závislosti na cloudu. Jde přitom pravděpodobně o poslední hardwarovou novinku, kterou Apple představil ještě pod vedením Tima Cooka. Od 1. září ho ve funkci generálního ředitele nahradí dlouholetý šéf hardwarového vývoje John Ternus.
Cookův odchod, o kterém Apple informoval už v dubnu, uzavírá patnáctileté období, během nějž tržní kapitalizace firmy vzrostla ze zhruba 350 miliard na více než čtyři biliony dolarů a roční tržby se téměř zčtyřnásobily na loňských více než 416 miliard dolarů. „Být generálním ředitelem Applu bylo největším privilegiem mého života,“ uvedl tehdy Cook. Jeho nástupce John Ternus ve firmě působí od roku 2001, stál za řadou klíčových produktů a bude již jako nový CEO v září představovat mimo jiné nové iPhony, poprvé se očekává i skládací verze.
Tento týden ale hrají prim nové jablečné počítače. Vlajkovou lodí nabídky zůstává Mac Studio s čipem M5 Ultra, který Apple staví na technologii UltraFusion propojující dvojici čipů M5 Max. Nabízí až 36jádrové CPU, 80jádrové GPU a 512 GB sdílené paměti s propustností 1,2 TB/s, tedy o polovinu víc než předchozí M3 Ultra. Neural Accelerator je nově v každém jádru grafického procesoru, což má podle Applu zrychlit zpracování AI požadavků.
„Mac Studio je dokonalý desktop na zpracování AI úloh přímo na zařízení a na nejnáročnější profesionální pracovní postupy,“ popsal novinku Johny Srouji, současný šéf hardwarové divize Apple. Firma uvádí, že čip M5 Ultra dosahuje až 4,3násobku špičkového výpočetního výkonu pro AI oproti M3 Ultra a zpracování dlouhých promptů zrychluje až čtyřikrát. Čtveřice propojených Maců Studio má být přes Thunderbolt 5 až třikrát rychlejší než jeden stroj.
Levnější M5 Max nabízí 18jádrové CPU, až 40jádrové GPU, 128 GB paměti a propustnost 614 GB/s – cílí na hudebníky, fotografy nebo vývojáře, kteří pracují s 3D grafikou a animacemi v reálném čase.
Druhou novinkou je Mac mini s čipy M6 a M5 Pro. M6 je prvním čipem Applu vyrobeným 2nanometrovým procesem, má 12jádrové CPU, 12jádrové GPU a zdvojený 16jádrový Neural Engine, což má oproti M4 znamenat až čtyřnásobný AI výkon. Výkonnější varianta s čipem M5 Pro nabízí až 18jádrové CPU, 20jádrové GPU a 64 GB paměti. Apple svůj Mac mini popisuje jako stroj, který může sloužit jako běžný domácí počítač, ale i jako stále zapnuté zařízení pro takzvané agentní AI operace, které můžete ovládat na dálku.
K prvním zákazníkům se nové počítače dostanou až 22. září, Apple nicméně již teď otevřel předobjednávky a ceny mohou vzhledem k velmi výkonné výbavě sahat až do závratných výšin. Nový Mac Studio s čipem M5 Max začíná na 69 990 korunách (18jádrové CPU, 32jádrové GPU, 36 GB paměti, 512GB úložiště). Za 40jádrové GPU si připlatíte 9 000 korun, tato varianta si ale vyžádá minimálně 48 GB paměti, takže reálně vyjde na 87 990 korun. Paměť 64 GB pak stojí dalších 12 000 korun, dvojnásobek stojí 60 000 korun navíc.
Mac Studio s čipem M5 Ultra začíná na 154 990 Kč (30jádrové CPU, 64jádrové GPU, 96 GB paměti, 1TB úložiště). Za 36jádrové CPU a 80jádrové GPU připlatíte 39 000 korun, navýšení paměti z 96 na 256 GB dalších 120 000 korun. Konfigurace s 512 GB paměti zatím není v prodeji, dorazí až koncem října. Aktuálně nejdražší varianta Mac Studia, která je dostupná v Česku, vyjde na 538 990 korun a má čip M5 Ultra, 36jádrové CPU, 80jádrové GPU, 256 GB paměti a 16 TB úložiště.
Ceny Macu mini začínají na 25 990 korunách s čipem M6, verze s M5 Pro na 47 990 korun. U M6 stojí navýšení paměti ze 16 na 24 GB 6 000 korun, na 32 GB pak 12 000 korun, konfigurace s 48 a 64 GB paměti vyžadují čip M5 Pro. Úložiště lze navýšit z 256 GB až na 8 TB, přičemž za to největší si připlatíte až 114 000 korun. Apple nově nabízí i volbu rychlejšího 10gigabitového ethernetu místo standardního 2,5gigabitového. Všechny počítače poběží na novém operačním systému macOS 27 Golden Gate, který oficiálně vyjde v září.