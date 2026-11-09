Tohle není Rolls-Royce, ale vypadá tak. Čínský BYD ukázal elektrickou ultraluxusní limuzínu s nefritem
Po levných autech přichází na řadu opačný extrém. Čínský BYD vyráží proti vozům Rolls-Royce s limuzínou Altior od své luxusní značky Yangwang.
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Deštníky ukryté ve dveřích, zadní dveře otevírané proti směru jízdy a ručně leštěný nefrit u výdechů ventilace. Čínská automobilka BYD, kterou si Evropa spojuje hlavně s cenově dostupnými elektromobily, představila v Abú Dhabí limuzínu Altior pod svou nejluxusnější značkou Yangwang. Konkurenta automobilka nejmenuje, ani nemusí: mohutná kolmá příď, dveře, deštníky a vlastně skoro všechno na první pohled prozrazují, kde se BYD inspiroval a na koho nejspíš míří – na Rolls-Royce.
Jako první jde do předprodeje čtyřmístná limitovaná edice Shanhe Dingyun s hnědozlatým lakem, z níž vznikne celosvětově 399 kusů. Podle serveru CnEVPost Yangwang v Číně vybírá zálohu 300 tisíc jüanů (980 tisíc korun) a očekávaná cena má činit 2,08 milionu jüanů (6,8 milionu korun), konečná ale ještě není. Oficiálně BYD cenu neuvedl. Později má následovat i pětimístná verze, automobilka chystá provedení Executive a Bespoke.
Altior měří 5,6 metru na délku a přes dva metry na šířku, rozvor náprav má 3,5 metru. Britský deník The Independent píše, že sedan cílí na zákazníky, kteří by jinak zvažovali Rolls-Royce Phantom, ačkoli je o něco kratší. Phantom přitom startuje na ceně přes 11 milionů korun. Přední dveře se otevírají do 80 stupňů, zadní proti směru jízdy až do 90 stupňů a v obou jsou schované deštníky. „Kde k tomu nápadu jen přišli?“ rýpe si deník. Server Motor1 upozorňuje i na linku podél boku dlouhou 4,8 metru, která připomíná Rolls-Royce, a na kola, jež odkazují k Mercedes-Maybachu.
Designový tým BYD vedený Wolfgangem Eggerem na voze podle firmy pracoval tři roky a vycházel ze starověké čínské bronzové obřadní nádoby ding, odtud kolmá příď a mohutné proporce. „Tisíce let kulturního dědictví jsme převedli do současného vyjádření ultraluxusu,“ popisuje Egger. Z tradice čerpá i interiér se žlutým nefritem z Chotanu, sučouskou výšivkou z dělených hedvábných nití a kovovými spínači, jejichž zvuk a odezvu inženýři zkoušeli poklepem malých kladívek.
Pozornost patří hlavně dvěma cestujícím vzadu. Mají letecká sklopná křesla s opěrkami nohou a mechanickou masáží, místo pro nohy 1 209 milimetrů a režim, který jedním dotykem sklopí sedadla, zatáhne rolety, ztlumí světla a pustí vůni do kabiny. Sedadlo spolujezdce vepředu lze jedním dotykem odklopit, aby měl cestující vzadu volný výhled. K tomu vůz přidává 39 reproduktorů Dynaudio, ze stropu výsuvnou obrazovku o úhlopříčce 21,4 palce a ledničky vpředu i vzadu.
Pod karoserií jsou čtyři elektromotory, které rozdělují točivý moment ke každému kolu zvlášť víc než stokrát za sekundu. Vůz se díky tomu podle výrobce udrží stabilní i při prasknutí pneumatiky ve vysoké rychlosti a umí se otočit na místě. Aktivní podvozek čte silnici před autem. Altior má i nouzovou funkci, která ho udrží na hladině, kdyby sjel do vody. Dojezd má podle BYD přesahovat tisíc kilometrů, jde ale o mírný čínský cyklus CLTC (podle evropské metodiky WLTP by vyšel nižší). Výkon ani kapacitu baterie automobilka zatím nezveřejnila.
Značka Yangwang je pro BYD hlavně výkladní skříní. Za prvních deset měsíců letošního roku podle dat CnEVPost prodala 3 546 aut. Jen pár dní před premiérou Altioru přitom její hypersport U9 Xtreme v Abú Dhabí zajel 503,17 kilometru za hodinu, čímž podle firmy překonal rekord sériových aut. Kdy a na kterých trzích se Altior začne prodávat mimo Čínu, automobilka neuvedla. „Altior představuje naši vizi budoucnosti čínského luxusu,“ říká výkonná viceprezidentka BYD Stella Li.