Tohle se HBO povedlo. Nový seriál míchá mrazivost Temného případu s mimozemskou konspirací
Seriál Lanterns na HBO Max vám připomene True Detective, akorát víc než na hororové hrůzy lidské krutosti sází na mimozemšťany a superhrdiny od DC.
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Máte rádi napětí, konspirace a dva navzájem se popichující parťáky, kteří vyšetřují tajuplný zločin? Tak to si nenechte ujít seriál, který zrovna odstartoval na HBO. A který je přirovnávaný k velice povedenému Temnému případu neboli True Detective. Akorát do jeho receptu přimíchává jeden nečekaný žánr.
Pojďme to říct rovnou. Fakt se nenechte odradit tím, že Lanterns na HBO mají nálepku superhrdinského seriálu. Vychází z komiksů od DC stejně jako Superman nebo Batman – ale věřte nám, neutíkejte a dejte jim šanci. My jsme ze všech superhrdinů taky strašně unavení. Jenže tohle nejsou žádní chlápci v barevných kostýmech, co po sobě střílejí modré a červené paprsky. Kdepak, tohle je detektivní příběh, který se drží překvapivě při zemi.
Jedna z hlavních postav je sice superhrdina Green Lantern, ale zelený oblek spíš už pověsil na hřebík a funguje mnohem civilněji. Jeho parťák a učeň je zase vycepovaný přísným otcem i armádou a od svého učitele moc příležitostí naučit se superschopnosti nedostává. Za první díl uvidíte něco nadlidského asi třikrát. Drtivou většinu času jsou to prostě dva rozdílní spolupracovníci, kteří vyšetřují několikanásobnou vraždu. Jejíž kořeny sahají úplně jinam, než by všichni čekali.
Že vám to připomíná Temný případ? Jasně, nám a spoustě dalších recenzentů taky. A podobně jako ten i Lanterns staví na silné herecké dvojici. Kyle Chandler je ideální na všemi mastmi mazaného a tak trochu cynického veterána, který své dovednosti použije třeba k tomu, aby vyčaroval falešnou dolarovou bankovku do jukeboxu. Jak to, když ho slib zavazuje ke konání dobra? Inu, i tenhle malý podvůdek ve skutečnosti sleduje vyšetřovatelský cíl.
Aaron Pierre je zase mnohem zdrženlivější a střízlivější, ale taky tak trochu frustrovaný z toho, že jeho učitel mu svůj post tak úplně nechce předat. Chemie a vztah dvou parťáků fungují na jedničku, oba jsou sice opravdu rozdílní, ale spojuje je zaprvé odvaha, zadruhé snaha konat správnou věc. A všechno překvapivě dobře podtrhuje občasný humor, který ale na rozdíl od spousty současných superhrdinských počinů není na sílu a nejde přes čáru.
Jsou to třeba vtípky, které byste čekali od zkušenějšího kolegy na pracovišti. Kterého už jen tak něco nerozhází a jehož dojmům a tušením úplně nerozumíte, ale naučíte se jim věřit. Každopádně většinu času jsou Lanterns vážní – a i tahle poloha se jim daří. Je totiž velice příjemné sledovat na obrazovce vcelku schopné detektivy, jejichž názory či nápady, jak případ řešit, se sice liší, ale sledují stejný cíl.
Platí to i pro třetí důležitou postavu v podání Kelly Macdonald. Ta hraje šerifku malého města kdesi v Nebrasce, kde se začnou dít fakt podivné věci. Ani příjezd superhrdinské celebrity ji nerozhází nebo neokouzlí. Spíš úplně naopak. Co ale rozhodí nejen ji, to je podezření, že střelba na školním zápase amerického fotbalu není „pouze“ brutální zločin.
Nebudeme přespříliš spoilovat, ačkoliv tohle vše ukáže už první epizoda, kterou si pustíte na HBO Max. Jen naznačíme a připomeneme, že vedle detektivní dospělosti Lanterns stále mají pár superhrdinských a sci-fi prvků. Akorát jimi velice příjemně šetří a soustředí se hlavně na tohle zdánlivě nejobyčejnější městečko na americkém zapadákově.
Jenže co když boháč, na jehož ranči jsou tucty po zuby ozbrojených hlídačů, není prostě jen místní patriot? Co když jeden z hrdinů není přehnaně paranoidní, ale má naneštěstí pro všechny kolem pravdu? A co když hned v prvním díle přijde o život někdo, u koho byste to vážně nečekali? Lanterns na tyhle otázky budou odpovídat každou neděli na HBO Max.