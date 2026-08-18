Tomuhle filmu se všichni smějí, ale chodí na něj davy. Ošklivý čínský animák se stal nečekaným hitem
Vzali tři tisíce korun a vytvořili nejhorší animák roku. Místo ostudy ale matka se synem spustili virální šílenství v Číně.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
V čínských kinech se odehrává jeden z nejpodivnějších filmových příběhů poslední doby. Animovaný snímek Niu Lai (v překladu zhruba Přichází vůl), který měl mizivý rozpočet v přepočtu asi tři tisíce korun, byl zpočátku naprostým propadákem. Díky sociálním sítím se z něj ale stal nečekaný hit, který přitahuje diváky právě proto, jak špatně podle nich vypadá. A v návštěvnosti v Číně konkuruje i velkým hollywoodským premiérám.
Niu Lai je 86 minut dlouhý animovaný film, který měl premiéru na začátku srpna. Hlavním hrdinou je tele, které se spřátelí s leopardem. Jejich přátelství se ale ostatním zvířatům nelíbí, a když stádo napadnou vlci, musí opustit pastviny. Navíc do příběhu vstupuje snová sekvence, v níž tele potká skřivana a dozví se význam lásky, odvahy či obětování se.
Na první pohled ničím výjimečný příběh pro děti. Jeho zpracování ovšem vypadá, jako by vzniklo o mnoho desítek let dříve. Ve filmu se zasekávají 3D modely, propadají se textury a dabing je amatérský. V době, kdy je umělá inteligence schopná vytvářet působivé vizuály během několika sekund, působí Niu Lai jako zvláštní návrat do úplných začátků počítačové animace.
Tomu odpovídala i propagace. Film totiž prakticky žádnou neměl. Místo trailerů dostali diváci jediný oficiální plakát, na kterém je postava v červeném plášti na motorce a s nápisem o promarněném životě, což ovšem v konečném důsledku s dějem filmu nemá mnoho společného. Když pak o snímek vzrostl zájem, zaměstnanci kin museli propagační plakáty kreslit pro návštěvníky ručně.
Film měl premiéru 5. srpna ve 245 kinech v Číně, ale postupně se jeho distribuce smrskla na pouhá čtyři místa. Během prvních dní o něj téměř nikdo nestál, pak se ale situace obrátila. Krátké ukázky nepovedené animace se začaly šířit čínskými médii a na sociální síti Weibo. Z filmu, který měl být zapomenutým propadákem, se během krátké doby stal internetový hit. Lidé začali být zvědaví, jak špatný film ve skutečnosti je, a chtěli si tenhle bizarní zážitek vyzkoušet na vlastní oči.
Kina si propagační plakáty malují sama
Jinými slovy, z Niu Lai se stal meme. Lidé si ve velkém kupovali lístky, přestože od něj nečekali žádný umělecký zážitek. Šlo spíš o recesi a možnost být u něčeho, o čem právě mluvily sociální sítě. „Když to uvidíte, možná budete litovat těch 80 minut, ale když to neuvidíte, budete litovat celý život,“ popsal trend jeden z uživatelů.
Návštěvnost pak začala růst neuvěřitelnou rychlostí. Zatímco za prvních devět dní se v kinech protočilo pouhých 236 diváků a tržby nepřekročily v přepočtu 23 tisíc korun, virální šíření na sociálních sítích všechno obrátilo naruby a přinutilo provozovatele kin po celé Číně k reakci.
Během jediného dne vyletěl počet denních představení z jednadvaceti na téměř čtyři stovky, přičemž skutečné nákupní šílenství vypuklo v neděli 16. srpna, kdy zvědaví diváci nechali na pokladnách kin 5,6 milionu juanů (17,34 milionu korun). Celkové tržby už podle stanice BBC překročily hranici 36 milionů korun.
Niu Lai tak o víkendu držel v návštěvnosti krok s takovými giganty, jako jsou nový Spider-Man nebo Odyssea. Obří zájem o bláznivé tele dokonce přinutil některá velká čínská studia, aby raději odložila premiéry svých vlastních drahých historických velkofilmů.
A senzace se přelila i mimo kinosály. Část mladé generace vyzdvihuje zastaralý vizuál jako symbol čisté práce a jistoty, že autoři nepoužili umělou inteligenci. Na čínském Douyinu, tamní verzi TikToku, se plyšové přívěsky s motivem telete staly nejprodávanější hračkou a továrny v globálním centru velkovýroby hraček ve městě Yiwu je chrlí po tisících.
Dalším z důvodů je i osobní linka. Film totiž nevznikl v žádném velkém studiu, za jeho produkcí nestál tým desítek animátorů a rozpočet byl pouhých tisíc juanů, tedy tři tisíce korun. Režisér Sin Jü-meng na něm pracoval pět let ve spolupráci se svou matkou Sun Li-fang, která se kvůli projektu naučila animovat, navíc pomohla s dabingem a scénářem a sama nazpívala píseň, která zazní během závěrečných titulků.