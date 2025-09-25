Třetí Avatar má nový velký trailer. Představuje na’vi jako záporné postavy s chutí na válku
Podtitul novinky Avatar: Oheň a popel odkazuje ke klanu na'vi, který má daleko k ochranářům přírody z minulých filmů.
Teaser třetího Avataru s podtitulem Oheň a popel ukázal velkolepé organické vzducholodě připomínající medúzy a první na’vi záporáky – Klan popela s vojevůdkyní Varang v čele. Plnohodnotný trailer poodhaluje mnohem více z příběhu, který se má výrazně vzdálit dosavadnímu černobílému rozdělení na zlé lidi-kolonizátory a hodné Pandořany-ochránce přírody.
Nemalá část traileru si samozřejmě vystačí se záběry, jež se snaží ohromit hlavně vizuální stránkou. Opět se vydáváme do vody, když Jake Sully a jeho rodina žije s klanem Metkayina, a také do vzduchu za nomádskými obchodníky z klanu Tlalim. Nejvíce prostoru ale získává Varang. Její lid si prošel peklem a ona je podle slov režiséra Jamese Camerona ochotná pro svoje blízké „udělat cokoliv, i věci, které bychom považovali za špatné“.
Jak odhaluje nová ukázka, spojí se například s plukovníkem Quaritchem a pustí se do přímého konfliktu s hrdiny, vyrovnávajícími se se ztrátou syna na konci druhého filmu. Zajímavostí je, že Varang ztvárnila Oona Chaplin, vnučka Charlieho Chaplina. Avatar: Oheň a popel do kin dorazí 18. prosince. James Cameron pak chystá ještě dva pokračování, na konce let 2029 a 2031.