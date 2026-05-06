Týden plný koktejlů je tady. Začíná akce, která vám dovolí poznat kupu pražských a brněnských barů
Je 6. května a to znamená, že startuje další ročník Cocktail Weeku. Přehlídka zaměřená na umění českých barmanů se letos poprvé koná i v Brně.
Restaurace mají svůj měsíc trvající týden už za sebou, teď přišla řada na bary! Právě dnes, 6. května, totiž začíná třetí ročník akce s vše říkajícím názvem Cocktail Week. Letos poprvé se vedle Prahy koná i v Brně a se speciální nabídkou drinků za snížené ceny se v ní představí na čtyři desítky podniků. K festivalu patří i bohatý doprovodný program a vše odstartuje už dnes v šest hodin večer.
Za Cocktail Weekem opět stojí organizátoři z AnonymouS Conceptu v čele s Filipem Stránským a opět si zvolili stejný termín jako v uplynulých ročnících.
6. května 1806 se totiž v americkém týdeníku The Balance and Columbian Repository objevil čtenářský dotaz, co že to je „cocktail“. O sedm dní později, tedy 13. května, pak přišla odpověď, že jde o „povzbuzující nápoj složený ze spiritu, cukru, vody a bitters“. A právě tahle odpověď – jež je nyní mimochodem známá coby koktejl Old Fashioned – je považovaná za první definici koktejlu. A datum jejího zveřejnění je Mezinárodním dnes koktejlů.
Týden jeho zrodu můžete letos oslavit v Praze ve 27 a v Brně v 10 barech. Patří mezi ně jak dobře známé podniky jako Alma, Bugsy’s Bar, Bar, který neexistuje, Super Panda Circus nebo Cobra, tak i nadupaní nováčci jako Forbína, Minus One nebo nenápadný, ale o to zajímavější Taigen a spousta dalších. Celý seznam zúčastněných podniků si můžete prostudovat zde, stejně jako seznam přidružených akcí.
Princip Cocktail Weeku je jednoduchý – každý ze zapojených barů si připravil speciální festivalové menu, v jehož rámci si dáte drinky za 175 korun v Praze a za 155 korun v Brně. Podmínkou je, že si předem za 279 korun koupíte online vstupenku, kterou v jakémkoliv ze zapojených barů vyměníte za náramek a jím se pak při objednávání prokážete.