Učebnice prý mladé nebaví. Dvojice studentů je proto s AI přetváří do formátu TikToku, aby u nich vydrželi
Kalifornský startup ScrollEd mění učebnice a dokumenty ve vertikální kanál po vzoru populárních sociálních sítí.
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Tu noc leželi Utsav Gupta a Rebecca Neffová vedle sebe v posteli a bezmyšlenkovitě projížděli obsah na telefonech. V pokoji byla tma, svítila jen modrá záře obrazovek a po hodinách scrollování na ně dopadl pocit prázdnoty. Právě takové chvíle dnes rodiče i sociologové často dávají za příklad, když mluví o tom, jak sociální sítě působí na dospívající a mladé dospělé. Takzvaný doomscrolling podle nich přispívá k roztržitosti a neschopnosti mladé generace soustředit se na čtení knih nebo přípravu do školy. Mladý pár z kalifornského Palo Alto se tak rozhodl podívat na problém z opačné strany.
Gupta s Neffovou si položili, otázku, zda je problém v samotném pohybu prstu po displeji, nebo spíš v tom, co se při něm uživateli zobrazuje. Pokud studenti nechtějí otevírat klasické učebnice, musí se podle nich učebnice otevřít studentům. A to v podobě, na kterou jsou dnes dobře zvyklí, tedy právě jako na mobilu. Výsledkem této úvahy je startup ScrollEd, který zakladatelé letos spustili z vlastních finančních zdrojů.
Oba k projektu přinášejí akademické zázemí i zkušenosti z vlastní výuky. Gupta studuje na Stanfordově univerzitě obor zaměřený na umělou inteligenci a lidský smysl, zatímco Neffová se věnuje informatice na Pensylvánské univerzitě. „Mladší generace přechází čím dál častěji výhradně na krátký formát a vertikální kanály,“ říká Gupta v rozhovoru pro TechCrunch.
Zvláště u osmnáctiletých studentů, se kterými dvojice mluvila v rámci rešerše před startem budování nové platformy, podle něj tento trend představuje zásadní výzvu pro jakýkoli typ médií, který vyžaduje hlubší soustředění. Místo boje s novými uživatelskými návyky se proto ScrollEd snaží jít uživatelům naproti. Cílem podle zakladatelů ale není za každou cenu maximalizovat čas strávený v aplikaci. Zavedený formát chtějí využít k něčemu smysluplnějšímu.
Jejich aplikace dokáže přetvořit jakýkoli textový soubor, od odborných dokumentů ve formátu PDF až po rozsáhlé učebnice, do dynamického kanálu připomínajícího TikTok nebo Instagram Reels. Při scrollování se výukový obsah, který může být mimo jiné i v češtině, zobrazuje jako přehledný text nebo interaktivní kvíz. Vývojáři ovšem slibují i brzké přidání AI generovaných videí a audia. Ovládání stojí na jednoduchých gestech. Posunutí prstu nahoru uživatele přenese k úplně novému tématu, zatímco pohyb do strany umožní jít víc do hloubky v rámci toho stávajícího. Na konci každého takového bloku čeká ověření znalostí.
„Krátké video či anotace ve vás může probudit zvědavost,“ popisuje Gupta. Následovat ji dosud znamenalo hledat jiné vysvětlení, nebo aplikaci opustit. ScrollEd proto chce, aby cesta od prvotní zvědavosti k hlubšímu pochopení byla stejně snadná jako přejetí na další video.
Z hlediska monetizace sází startup na model freemium. Vedle bezplatného kanálu pro běžné uživatele nabízí placené předplatné ScrollEd Pro a roční licence přímo pro instituce. Školy a firmy platí za možnost doručovat prostřednictvím platformy vlastní vzdělávací materiály a získávají za to detailní přehled o zapojení studentů, jejich pokroku v lekcích a dalších analytických datech.
Cílovou skupinou ale nejsou jen vzdělávací instituce a firemní tréninkové programy. ScrollEd míří hlavně na jednotlivce, kteří jednoduše hledají smysluplnější náplň pro čas strávený scrollováním na mobilu.
Právě v těchto dnech navíc startup otevírá aplikaci prvním testerům z řad běžných uživatelů. Zatímco si veřejnost novinku začíná osahávat v praxi, v nadcházejících měsících se ScrollEd chce soustředit na masivní rozšíření knihovny lekcí, vyladění procesů pro ověřování zdrojů a spuštění prvních pilotních programů přímo na školách. „Naší ambicí je sociální síť, která je pro vás lepší,“ shrnuje Gupta základní myšlenku projektu.